Gemeinderat Hasel: Das Sitzungsgeld steigt von 20 auf 25 Euro

Für den Gemeinderat in Hasel gibt es eine Geschäftsordnung wie Bürgermeister Frank-Michael Littwin in der letzten Sitzung des Jahres erläuterte.
Enthalten ist darin auch die Handhabung des Ratsinformationssystems in Digitalform. Bisher hatte dieser Hinweis gefehlt, was zu einer Nachschärfung des Entwurfs führte. Gemeinderat Peter Schalajda sieht in der Geschäftsordnung keinen Mehrwert, da die Gemeindeordnung schon genügend Regelungen hat. Dieses Argument teilte Gemeinderat Thomas Herrmann. Die Ordnung ist abgestimmt auf Hasel und entspricht auch den Vorgaben und Mustern der Gemeindeordnung, sagte Littwin.