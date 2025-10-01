Gemeinderat Haigerloch: Zahl der Frauen so groß wie noch nie

Ein personeller Wechsel während einer fünfjährigen Legislaturperiode ist nichts Außergewöhnliches. Das Ausscheiden von Moritz Henle sorgte aber für ein Kuriosum.

Bei der Kommunalwahl am 9. Juni 2024 war dem jungen Haigerlocher Moritz Henle auf der Liste der Freien Wähler bei seiner ersten Kandidatur überhaupt auf Anhieb der Sprung in den Haigerlocher Gemeinderat gelungen. Doch nach knapp einem Jahr politischer Tätigkeit für die Freien Wähler muss er das Stadtparlament schon wieder verlassen. Denn der Haigerlocher Landschaftsarchitekt hat eine neue berufliche Zukunft am Bodensee gefunden. Er muss deshalb den Wohnort wechseln und verliert somit laut Gemeindeordnung seine Wählbarkeit.

Kein völlig neues Gesicht Seine Nachfolge tritt Heike Letmathe an. Kurios: Sie hatte sich bereits 2019 auf der inzwischen nicht mehr existenten Liste „Aktive Gesamtstadt-Bürger Haigerloch“ (AGB.H) um einen Gemeinderatssitz beworben, war aber zunächst nicht gewählt worden.

Als ihr regulär gewählter Kollege Martin Sprissler dann aber aus beruflichen Gründen von seinem Mandat zurücktrat, schaffte sie im Februar 2021 als Nachrückerin doch noch den Sprung in den Gemeinderat.

Diese Situation erlebte die Bekleidungsingenieurin also jetzt schon zum zweiten Mal, insofern war sie mit dem damit verbundenen Prozedere bestens vertraut, als sie Bürgermeister Heiko Lebherz am Dienstag ins Amt verpflichtete und Heike Letmathe die von ihm vorgetragene Verpflichtungsformel nachsprach. Letmathe hatte 2024 auf der Liste der Freien Wähler für den Gemeinderat kandidiert, aber mit 989 Stimmen nicht den Sprung ins Parlament geschafft.

Bürgermeister dankt ausgeschiedenem Mandatsträger

Vor Heike Letmathes Verpflichtung bedankte sich Bürgermeister Lebherz bei Moritz Henle für dessen Engagement, Thorsten Hellstern, Markus Gauss und Simon Fecht von den Freien Wählern verabschiedeten ihren Fraktionskollegen mit einem kleinen Geschenk aus dem Gemeinderat.

Henle selbst griff ebenfalls zum Mikrofon und sprach ein paar Dankesworte. Er wünschte dem Gemeinderat und der Stadtverwaltung um Bürgermeister Heiko Lebherz ein glückliche Hand und gute Entscheidungen in diesen gewiss nicht einfachen Zeiten.

Zusätzlich zu ihrem Gemeinderatsmandat wurde Heike Letmathe in den Bauausschuss für die Witthauhalle gewählt, außerdem als Stellvertreterin für Nadine Klaus in den Bauausschuss für den Kindergarten Weildorf.

Von 20 gewählten Gemeinderäten sind sechs Frauen

Mit Heike Letmathe erreicht die Zahl der Frauen im Kreise der 20 gewählten Haigerlocher Gemeinderäte eine noch nie dagewesene Marke. Es sind jetzt sechs. Allein fünf davon sind in den Reihen der Freien Wähler (FWV) zu finden, dies sind neben ihr Manuela Edelmann (Bad Imnau), Nadine Klaus (Gruol), Tamara Raabe (Stetten) und Katja Weckerle (Hart). Dazu gesellt sich Gemeinderätin Nadine Reiband aus Haigerloch von der Sozial-Ökologischen Liste (SÖL).