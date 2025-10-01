Gemeinderat Haigerloch: Zahl der Frauen so groß wie noch nie

Ein personeller Wechsel während einer fünfjährigen Legislaturperiode ist nichts Außergewöhnliches. Das Ausscheiden von Moritz Henle sorgte aber für ein Kuriosum.
Bei der Kommunalwahl am 9. Juni 2024 war dem jungen Haigerlocher Moritz Henle auf der Liste der Freien Wähler bei seiner ersten Kandidatur überhaupt auf Anhieb der Sprung in den Haigerlocher Gemeinderat gelungen. Doch nach knapp einem Jahr politischer Tätigkeit für die Freien Wähler muss er das Stadtparlament schon wieder verlassen. Denn der Haigerlocher Landschaftsarchitekt hat eine neue berufliche Zukunft am Bodensee gefunden. Er muss deshalb den Wohnort wechseln und verliert somit laut Gemeindeordnung seine Wählbarkeit.