Gemeinderat Haigerloch: Stettener Kindergarten bleibt, wo er ist

Nach intensiver Debatte im Haigerlocher Gemeinderat ist es beschlossen: Der Kindergartenneubau bleibt im Pfarrtal. Die Stadtverwaltung hätte es sich anders gewünscht.
Noch im Juni hatte sich der Ortschaftsrat Stetten für einen Kindergarten-Neubau am unteren Ende des großflächigen aber steilen Geländes in Richtung der Straße Mühlhalden ausgesprochen. Als das Thema im September noch einmal auf die Tagesordnung kam, war das Stettener Ratsgremium schon etwas flexibler: Egal, ob weiter unten oder dort, wo der jetzige Kindergarten steht – Hauptsache die Einrichtung bleibt im Pfarrtal. Beide Optionen schlossen aber klar einen von der Stadtverwaltung bevorzugten Neubau auf dem Schulsportplatz beim Heerweg aus.