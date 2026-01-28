Gemeinderat Haigerloch: Sterben muss man sich leisten können

Dieser leicht sarkastisch klingende Satz wird ab Februar zur Gewissheit: Haigerloch erhöht seine Nutzungs- und Bestattungsgebühren für die Friedhöfe. Drastisch.
Starzach hat es vorgemacht und die Felsenstadt tut es der Nachbarkommune jetzt gleich, nachdem sie zuletzt zum 1. Januar 2019 ihre Friedhofsgebühren angehoben hatte. Mit der neuen Gebührenordnung will sich die chronisch klamme Stadt vom Bestattungswesen als Zuschussgeschäft verabschieden und einen Kostendeckungsgrad von 100 Prozent erreichen.