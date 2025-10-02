Gemeinderat Haigerloch: Paukenschlag in Sachen Solarparks

Die Abstimmung ging mit 9:8-Stimmen ging zwar denkbar knapp aus, aber der Haigerlocher Gemeinderat lehnte die letzten zwei für den Bau von PV-Anlagen in Frage kommenden Flächen ab.
Das Gremium lehnte mit diesem knappen Votum eine weitere Prüfung ab, ob die Standorte in den Gewannen „Vor den Fichten/Vor dem Eichwald“ beim Kremensee und in den „Tummeläckern“ entlang der Seesteige für Agri-PV- beziehungsweise Freiflächen-Solaranlagen geeignet sein könnten. Damit musste eine weitere Abstimmung über die Einleitung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanverfahrens erst gar nicht mehr aufgerufen werden.