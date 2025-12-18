Gemeinderat Häg-Ehrsberg: Der Gemeinde fehlen Eigenmittel

Der Gemeinderat Häg-Ehrsberg hatte in der Sitzung am 23. Juni dieses Jahres für die Förderantragstellung beim ELR-Programm zugestimmt. Der Förderantrag wurde bewilligt und es kann mit einer Förderung von einem Drittel der Gesamtkosten gerechnet werden, jedoch fehlten der Gemeinde die Eigenmittel aufgrund außerplanmäßiger Mehrkosten. So konnte das Projekt nicht innerhalb der Frist begonnen werden und man entschied sich nach Rücksprache mit dem Landratsamt Lörrach und dem Regierungspräsidium Freiburg die Förderung.

Nach mehreren Gesprächen mit dem Landratsamt und der Geschäftsstelle Leader Südschwarzwald, wurde eine mögliche Förderung über das Regionalbudget von Leader als vielversprechend angesehen. Die Förderung würde hier einen höheren Fördersatz als beim ELR haben, sofern die Kriterien eingehalten werden. Beim Planungsbüro wurde ein abgespecktes Angebot für die Konzeptentwicklung mit Bürgerbeteiligung angefragt. Dieses ging am Tag der Sitzung ein und beträgt brutto knapp 23 000 Euro.

Sofern ein Förderantrag gestellt wird, könnte mit einer Förderung von knapp 15 400 Euro gerechnet werden, somit zwei Drittel der Gesamtkosten. Die Eigenmittel in Höhe von 7 600 Euro müsste die Gemeinde aufbringen. Wobei sich dieser Betrag durch Zuschüsse von Dritten noch etwas verringern würde. Sofern das Ratsgremium einer Förderantragstellung beim Leader-Regionalbudget zustimmt, würden die Mittel entsprechend im Haushalt 2026 eingeplant werden. Über die eingereichten Förderanträge wird voraussichtlich im April 2026 entschieden. Sollte die Gemeinde Fördermittel erhalten, wird das genaue Vorgehen mit dem Gemeinderat abgestimmt.

Der Gemeinderat hat die Verwaltung beauftragt einen Förderantrag für die Konzeptentwicklung beim Leader-Regionalbudget einzureichen und die Mittel im Haushalt 2026 einzuplanen. Allerdings will man sich vorher noch bei zwei anderen Planungsbüros Angebote einholen um einen Überblick zu haben.