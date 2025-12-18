Gemeinderat Häg-Ehrsberg: Der Gemeinde fehlen Eigenmittel

Die Gemeinde stellt einen Förderantrag beim Leader-Regionalbudget für Alte Schule/ Rathaus in Ehrsberg
Der Gemeinderat Häg-Ehrsberg hatte in der Sitzung am 23. Juni dieses Jahres für die Förderantragstellung beim ELR-Programm zugestimmt. Der Förderantrag wurde bewilligt und es kann mit einer Förderung von einem Drittel der Gesamtkosten gerechnet werden, jedoch fehlten der Gemeinde die Eigenmittel aufgrund außerplanmäßiger Mehrkosten. So konnte das Projekt nicht innerhalb der Frist begonnen werden und man entschied sich nach Rücksprache mit dem Landratsamt Lörrach und dem Regierungspräsidium Freiburg die Förderung.