Gemeinderat Gutach: Markisen für den Konzertpavillon

Der Konzertpavillon soll eine Markise bekommen. Foto: Kornfeld Das Gremium entschied sich für die Beschattungsmöglichkeit im Kurpark.







In Anbetracht der Tatsache, dass die Sommer immer heißer würden, habe sich der Bauausschuss damit beschäftigt, dass der Musikpavillon im Kurpark eine Markise bekommen soll, so Bürgermeister Siegfried Eckert in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Es wurde mit den Vorsitzenden der Trachtenkapelle und des Akkordeon-Orchesters deswegen gesprochen und Bauhofleiter und Gemeinderat Björn Welke (FW) habe provisorisch eine Beschattung ausprobiert.