Gemeinderat Gutach: Die Tage der Magnolie sind gezählt

Der Baum am Gutacher Lindenplatz gilt als nicht mehr standsicher und soll entfernt werden. Ausschlaggebend für die Entscheidung waren die Einschätzungen zur Verkehrssicherheit.
Die Magnolie am Gutacher Lindenplatz ist nicht mehr zu retten und wird entfernt. Zu diesem Ergebnis kam der Gutacher Gemeinderat bei seiner Sitzung am Mittwochabend. Überraschend war, dass einige der als Zuhörer anwesenden Bürger deutlich machten, dass sie nicht mit der Fällung an sich ein Problem hatten – sondern mit dem Grund. Schon seit Anfang Mai hängt in den Ästen des Gewächses ein Banner, das auf dessen mögliche Fällung aufgrund des geplanten Kinzigtalsteigs aufmerksam macht. Dieser soll durch Gutach und über den Lindenplatz führen. Das Portal für den Wanderweg soll dort errichtet werden. Um das zu verhindern, haben Gutacher eine Unterschriftenaktion für den Erhalt der Pflanze gestartet. Die Liste wurde Ende der vergangenen Woche im Rathaus eingereicht. Sie enthielten 391 Signaturen; laut Bürgermeister Siegfried Eckert stammten ein Drittel von Auswärtigen und einige Namen kamen mehrfach vor. Die Verwaltung hatte schon vor der Sitzung klar gemacht, dass sie den Baum vor allem wegen einiger Schäden und der damit verbundenen Frage nach Sicherheit entfernen möchte (wir haben berichtet).