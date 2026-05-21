Gemeinderat Gutach: Die Tage der Magnolie sind gezählt

Der Baum am Gutacher Lindenplatz gilt als nicht mehr standsicher und soll entfernt werden. Ausschlaggebend für die Entscheidung waren die Einschätzungen zur Verkehrssicherheit.

Die Magnolie am Gutacher Lindenplatz ist nicht mehr zu retten und wird entfernt. Zu diesem Ergebnis kam der Gutacher Gemeinderat bei seiner Sitzung am Mittwochabend. Überraschend war, dass einige der als Zuhörer anwesenden Bürger deutlich machten, dass sie nicht mit der Fällung an sich ein Problem hatten – sondern mit dem Grund. Schon seit Anfang Mai hängt in den Ästen des Gewächses ein Banner, das auf dessen mögliche Fällung aufgrund des geplanten Kinzigtalsteigs aufmerksam macht. Dieser soll durch Gutach und über den Lindenplatz führen. Das Portal für den Wanderweg soll dort errichtet werden. Um das zu verhindern, haben Gutacher eine Unterschriftenaktion für den Erhalt der Pflanze gestartet. Die Liste wurde Ende der vergangenen Woche im Rathaus eingereicht. Sie enthielten 391 Signaturen; laut Bürgermeister Siegfried Eckert stammten ein Drittel von Auswärtigen und einige Namen kamen mehrfach vor. Die Verwaltung hatte schon vor der Sitzung klar gemacht, dass sie den Baum vor allem wegen einiger Schäden und der damit verbundenen Frage nach Sicherheit entfernen möchte (wir haben berichtet).

Baumsachverständiger kam nicht in die Sitzung Vor dem Einstieg in den ersten Punkt auf der Tagesordnung erklärte Eckert dem Rat und den zahlreich erschienen Zuhörern, dass der Baumsachverständige, der zusammen mit dem Bauausschuss die Magnolie im Vorfeld der Sitzung begutachtet hatte, nicht persönlich erscheinen werde, um seine Erkenntnisse wiederzugeben. „Er hat uns erklärt, dass er das nicht mehr öffentlich macht, weil er und auch seine Familie danach immer angefeindet werde“, erklärte der Bürgermeister. Hauptamtsleiter Alexander Kutzner fasste die Angelegenheit, die Empfehlung der Verwaltung für die Fällung des Baumes und den Bericht des Gutachters zusammen. Dessen Beurteilung über die Standfestigkeit und Verkehrssicherheit des Baums ist im Baumkataster enthalten. Demnach weist die Magnolie mehrere Höhlungen und Verletzungen auf, der Stamm sei beschädigt, in der Korne befindet sich Totholz und es gibt mehrere Spannungsrisse die teilweise so tief sind, dass man „die Hand bis zum Daumen hineinstecken kann“, wie Kutzner beschrieb.

„In dem Baum klettern Kinder herum und eine Bank steht da drunter“, gab Kutzner zu bedenken. Im Falle eines Unfalls müssten nicht unbedingt die Eltern eines Kindes auf die Verwaltung zukommen. Auch die Haftpflichtversicherung könnte in der derzeitigen Situation Probleme machen. Deren Einschätzung sei eindeutig. Auch sie zweifeln die Standfestigkeit der Magnolie an. „Wenn etwas passiert, haben wir also ein Problem. Ich bin dafür, den Baum wegzumachen. Ich kann es nicht vertreten, ihn stehen zu lassen“, fasste Eckert zusammen.

Dieser Ansicht war auch Gemeinderat und Forstwirt Jürgen Wälde (Freie Wähler),. „Da sind Risse, Verletzungen und Beschädigungen. Aus meiner Sicht ist die Magnolie nicht mehr verkehrssicher und hat ihr Lebensende erreicht. Sie muss weg, aber nicht wegen des Portals, sondern aus Gründen der Sicherheit“, meinte er. Und: „Wir werden ja auch einen neuen Baum pflanzen.“

Ebenfalls vom Fach ist Baumpfleger Florian Oßwald (SPD). „Der Baum ist mehr am Absterben als am Aufblühen, die Schäden irreparabel“, befand er. Karl-Heinz Wöhrle (FDP) zeigte sich zwiegespalten, sprach sich aber dafür aus, im Fall einer Fällung einen neuen Baum zu setzen, um „etwas Neues zu schaffen“. „Das ist eine Chance.“ Allerdings empfahl er, dann eine später und länger blühende Sorte zu setzen. Er betonte: „Der Baum gehört zum Ortsbild. Klar, mir tut es auch weh, aber er hat ein gewissen Alter.“

„Ich werde nicht für die Fällung stimmen“, gab hingegen Mike Lauble (CDU) bekannt. Er habe sich mehrere Meinungen angehört und es gebe schließlich viele größere Bäume, die mehr Gefahr bergen würden. „Und die Bank kann man auch weg machen“, sagte Lauble. „Das Sicherheitsproblem würde ich nicht so hoch hängen.“

Sorge, dass Portal zentrales Element wird

Im Anschluss an die Räte gaben einige der anwesenden Bürger ihre Meinung kund. „Die meisten stören sich daran, dass sie den Eindruck haben, dass das Portal die Magnolie als zentrales Element auf dem Lindenplatz ersetzen soll“, war hier der Tenor. Es wurde auch die Sorge geäußert, dass es extrem groß und und ein hässlicher Betonklotz“ werde. Eckert und das Gremium betonten, dass die Gestaltung des Platzes nicht so geplant sei. Das Portal soll links neben dem neuen Baum installiert werden.

Neun Räte stimmten am Ende für die Fällung, Martin Lauble und Karla Wöhrle dagegen. Karl-Heinz Wöhrle enthielt sich.