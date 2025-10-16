Gemeinderat Gütenbach: Was passiert mit den freiwerdenden Flächen?

Verwaltung und Feuerwehr ziehen demnächst ins neue Gütenbacher Gemeindezentrum um. Wohnraum und Garagen stehen dann leer. So geht es weiter.
Da der Umzug der Verwaltung und der Feuerwehr ins neue Gemeindezentrum ansteht, hat sich der Gemeinderat bereits im Juni in einer Klausursitzung mit der Nutzung der freiwerdenden Räumlichkeiten beschäftigt. Die Ergebnisse wurden nun noch einmal vorgestellt. Die Garagen der Feuerwehr sollen vermietet werden, die weitere Nutzung der Etage der Verwaltung im Rathaus ist noch offen.