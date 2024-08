Nach der Anreise startete der Ausflug mit einem gemeinsamen Frühstück. Anschließend ging es mit dem Boot von Überlingen nach Unteruhldingen. Dort wurden gemeinsam die Pfahlbauten besichtigt, wie die Gemeindeverwaltung in einer Mitteilung schreibt.

Ein etwa 30-minütiger Fußmarsch durch ein Naturschutzgebiet führte die Teilnehmer zum Abschlussessen am Ufer.

Beim Ausflug ging es nicht nur darum, mit Michael Eschle, Tobias Ensch, Janina Wursthorn und Manfred Danner vier neue Gremiumsmitglieder willkommen zu heißen. Im Fokus stand auch der Abschied von ausscheidenden Gemeinderäten.

Das waren Schwerpunkte

Josef Rösch, Jürgen Kriechenbauer und Marius Ensch scheiden nach jeweils fünf Jahren aus. In der vergangenen Wahlperiode bildeten die Sanierung der Mehrzweckhalle und der Neubau des Gemeindezentrums Schwerpunkte. Es wurden aber auch die Sanierung der Kirchstraße sowie Investitionen in die Wasserversorgung zur Anbindung der Quellen Lehmannsgrund beraten.

Die Kinderbetreuung stand immer wieder auf der Agenda. Das Angebot im Kindergarten wurde drei Mal angepasst. In der Schule wurde erstmals eine feste Nachmittagsbetreuung eingerichtet. Zudem wurde die Schule im Rahmen des Digitalpakts mit Tablets ausgestattet. Viele Stunden beschäftigte sich der Gemeinderat mit dem Bauhof – die Anschaffung des Holders 2019 und des Radladers 2021 gehörten dazu. Insgesamt zehn Bauplätze in den Baugebieten Pfarrdobel und Hintertal wurden verkauft. Viel Zeit in Anspruch nahm das gerade fertiggestellte Baugebiet Wirtsbuck. Bis zum Grunderwerb der maßgeblichen Flächen vergingen immerhin fünf Jahre unter zähen Verhandlungen.

15 Jahre dabei gewesen

Sebastian Weiß gehörte dem Gremium 15 Jahre an. Er wurde 2009 mit 23 Jahren erstmals in den Gemeinderat gewählt. Mit der Zugehörigkeit von 15 Jahren war er bis zuletzt das dienstälteste Ratsmitglied. 2019 erhielt er bereits die Ehrennadel des Gemeinderats für seine zehnjährige Tätigkeit.

In seiner Amtszeit gab es noch eine ganze Reihe weiterer Themen. So wurde unter anderem der Prozess zur Aufnahme in die Städtebauförderung gestartet: Begleitet durch die Kommunalentwicklung wurden Konzepte für die Gemeinde und letztendlich ein Sanierungsgebiet festgelegt. Davon profitiert die Gemeinde noch heute und kann nur dadurch Maßnahmen umsetzen wie das Gemeindezentrum oder private Vorhaben wie aktuell in der Kreuzstraße unterstützen.

Faible für Soccerfeld

Ein Dauerbrenner insbesondere seiner zweiten Amtszeit war der Breitbandausbau. Nach der Fertigstellung im beinahe gesamten Gebiet ist das schnelle Internet schon zu einer Selbstverständlichkeit geworden. Besondere Anliegen von Sebastian Weiß waren die Realisierung des Soccerfelds und der Stromanschluss auf dem Festplatz, der nach insgesamt vier Anläufen 2018 endlich realisiert wurde.

Auch über seine Gemeinderatstätigkeit hinaus ist ihm der Erhalt des „alten Spielplatzes“ und das gesamte Areal rund um den Festplatz ein Anliegen.

Er scheidet zwar aus dem Gemeinderat aus, bringt seine Energie aber weiterhin ehrenamtlich im Vorstand des Fußballclubs Gütenbach ein.