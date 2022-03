2 Erweitert wird der Steinbruch in Grosselfingen entlang des Zauns auf der linken Seite des Bilds. Über eine Rampe erreichen die Lastwagen den Grund der Grube (rechts), wo sie das Gestein aufladen. Foto: Archivfoto: Hopp

Grosselfingen/Burg Hohenzollern - Rentner aus Bisingen und Hechingen dürfen die Burg Hohenzollern bereits kostenfrei besuchen. Der Clou: Die Senioren können auch ihre Enkel oder verwandte Kinder mitnehmen, denn bis elf Jahre müssen auch die Knirpse keinen Eintritt bezahlen. Der Haken aus Sicht Grosselfingens: Diese Regelung gilt nicht für Grosselfingen – zumindest bisher nicht, aber vielleicht ändert sich das ja bald.

Post für Anja Hoppe

Burgmanagerin Anja Hoppe dürfte nämlich Post aus dem Grosselfinger Rathaus erwarten: Bürgermeister Friedbert Dieringer will nachfragen, ob die Regelung, die für Rentner aus Bisingen und Hechingen gilt, auch auf Grosselfingen ausgedehnt werden könnte. Aufgekommen war das Thema, weil sich auf der Gemarkung Grosselfingen der Steinbruch befindet, in dem der Angulaten-Sandstein für die Sanierung der Bastionsmauer gebrochen wird. Dieringer: "Fragen kostet nix." Bleibt also abzuwarten wie die Burg auf die Anfrage reagiert.

Ein positives Signal sendete der Gemeinderat seinerseits am Donnerstag schon einmal an die "Unternehmensgruppe Fürst von Hohenzollern": Das Gremium war gefordert, Stellung zur Erweiterung des Steinbruchs im Gewann Heiligenhölzle zu nehmen – und natürlich stimmte der Gemeinderat dem Vorhaben zu.

Eine "nette Geste"

Während der vorausgegangenen Diskussion sagte Sabine Ostertag, dass es für sie eine "nette Geste" wäre, wenn die Burg eine kostenfreie Führung für die Grosselfinger anbietet – in Sachen Steinbruch gibt es ja schon ein gutes Miteinander. Herauskristallisiert hat sich bei der Diskussion jedoch, dass Dieringer eine Anfrage stellt, sodass Rentner aus Grosselfingen zu den gleichen Konditionen in die Burg kommen wie die aus Bisingen und Hechingen.

Angulatensandstein ist vier Meter dick

Die Unternehmensgruppe Fürst von Hohenzollern stellte zuvor einen Antrag auf die Erweiterung des Steinbruchs bei einer übergeordneten Behörde, die nun Stellungnahmen einholt, unter anderem von der Gemeinde Grosselfingen, für die der Gemeinderat gesprochen hat. Darüber hinaus gibt es ein Gutachten, in dem die Maßnahme begründet und näher beschrieben wird.

Die Erweiterung wird demnach erforderlich, weil noch mehr Gestein gebraucht wird, insgesamt sollen es 1000 Tonnen sein. Der Stein wird gebrochen, danach bearbeitet und in die Bastionsmauer eingebaut. Auch aufgrund der Qualität und Quantität des Materials soll der Steinbruch vergrößert werden.

Wie es im Gutachten heißt, würde das bestehende Tor weiterhin als Zufahrt genutzt. Die Angulatensandstein-Schicht ist etwa vier Meter dick. Die Betriebsdauer wird mit zehn Jahren angegeben, wobei es für den Abbau weniger als ein Jahr braucht. Danach werden die Gruben verfüllt. Das Gelände gehört zur Unternehmensgruppe Fürst von Hohenzollern und ist von außen nicht einsehbar.