Gemeinderat Grömbach: Die Tanne ist die neue Kiefer – oder soll es zumindest werden

Dürr-Anteil an Homag steigt Mutterkonzern erwirbt rund 2,5 Millionen Aktien

Der Dürr-Konzern in Bietigheim-Bissingen hat mit dem Kauf von rund 2,5 Millionen Homag-Aktien den Anteil an seinem Tochterunternehmen in Schopfloch auf 83,8 Prozent erhöht.