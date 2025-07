Gemeinderat Grenzach-Wyhlen: Streit um Kita-Gebühren schwelt weiter

1 In Grenzach-Wyhlen werden ab September deutlich höhere Kindergartenbeiträge erhoben. Foto: Tim Nagengast Der Ton im Konflikt um die neuen Kindergartengebühren wird rauer. Der Gemeinderat wird das Thema Ende September erneut öffentlich behandeln.







Flammende Appelle von Eltern, mehr als zwei Dutzend Zuhörer im Gemeinderat, keine wirkliche Aussprache im Ratsrund, ein für das neue Gebührenmodell werbender Bürgermeister und Spannungen zwischen einzelnen Fraktionen: Am Ende einer von emotional gefärbten Beiträgen durchzogenen Gemeinderatssitzung ist offensichtlich niemand zufrieden nach Hause gegangen. Dies mit dem Wissen, sich in der ersten Sitzung des Rats nach der Sommerpause erneut mit dem polarisierenden Thema Kindergartenbeiträge auseinandersetzen zu müssen. Denn zu einer Beschlussfassung oder gar Neustrukturierung des Gebührenmodells ist es am Dienstagabend nicht gekommen.