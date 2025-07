Der Gemeinderat beschloss höhere Eintritte für Sauna und Bäder. Zu Beginn sprach sich eine Bürgerin dafür aus, für Alleinerziehende eine separate Kategorie einzuführen, was durch eine Petition auch von weiteren Personen unterstützt wird.

Mit 1,5 Millionen Euro belasten die beiden Einrichtungen die kommunale Kasse, wie Bürgermeister Tobias Benz kurz ausführte. Erwachsene bezahlen ab Oktober sechs Euro (bisher fünf Euro), Kinder und Jugendliche drei Euro (bisher 2,50 Euro). Die Saisonkarten verteuern sich für Einzelpersonen um zehn Euro (Ausnahme Erwachsene Hallenbad: plus 25 Euro). Familienkarten kosten weiterhin den Preis für einen Erwachsenen und ein Kind – unabhängig von der gemeldeten Personenzahl. Eine Ganzjahrsfamilienkarte ist mit 270 Euro der höchstdotierte Posten. Der Sauna-Eintritt steigt um jeweils zwei Euro an.

In der Diskussionsrunde zeigte sich der Gemeinderat einig im Ziel einer sozialen Staffelung. Mehrfach wurde betont, dass der Verwaltungsaufwand für alleinerziehende Personen höher sei. Alexander Drechsle (Freie Wähler) schlug daher vor, generell einen Lösungsweg für Härtefälle zu suchen. Annette Grether (Grüne) betonte, dass eine einheitliche Meldeadresse für den Familiennachweis reiche, womit auch Patchwork-Familien in den Genuss der Vergünstigung kämen. Auch sie erinnerte an die Überlegungen zur Einführung eines Sozialpasses. Bürgermeister Tobias Benz wünscht sich praktikable Kriterien: „Das Anliegen Ihrer Petition wurde verstanden. Es wird in der nächsten Behandlung des Themas mitaufgenommen“, sagte er.