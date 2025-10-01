Die BASF und das Landratsamt Lörrach stellten im Gemeinderat den aktuellen Sachstandsbericht vor und gaben einen Ausblick auf Maßnahmen.
Wenn Vertreter des BUND und des ehemaligen Zukunftsforums im Gemeinderat der Doppelgemeinde vorstellig werden, geht es in der Regel um die Sanierung der Altlasten der lokalen chemischen Industrie. Am Dienstag war es wieder soweit: Die BASF und das Landratsamt Lörrach stellten den aktuellen Sachstandsbericht vor und gaben einen Ausblick auf die folgenden Maßnahmen.