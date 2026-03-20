Gemeinderat gibt Rahmen vor: So viel soll die Ferienbetreuung in Hornberg kosten

Auch in Hornberg gilt ab den kommenden Schuljahr der Rechtsanspruch auf Ferienbetreuung für Grundschulkinder. Der Rat hat nun Gebühren und Rahmenbedingungen festgelegt.
Zum neuen Schuljahr greift die Regelung für Schulkinder ab der ersten Klassenstufe. Das Schulgesetz wurde dahingehend geändert, dass der Rechtsanspruch auf Betreuung in den Ferien mit Ausnahme von bis zu 20 Werktagen umzusetzen ist. Bei der Hornberger Gemeinderatssitzung am Mittwochabend wurde das Gebührenmodell sowie deren Höhe für die Ferienzeiten festgelegt (siehe Info).