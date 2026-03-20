Gemeinderat gibt Rahmen vor: So viel soll die Ferienbetreuung in Hornberg kosten

Auch in Hornberg gilt ab den kommenden Schuljahr der Rechtsanspruch auf Ferienbetreuung für Grundschulkinder. Der Rat hat nun Gebühren und Rahmenbedingungen festgelegt.

Zum neuen Schuljahr greift die Regelung für Schulkinder ab der ersten Klassenstufe. Das Schulgesetz wurde dahingehend geändert, dass der Rechtsanspruch auf Betreuung in den Ferien mit Ausnahme von bis zu 20 Werktagen umzusetzen ist. Bei der Hornberger Gemeinderatssitzung am Mittwochabend wurde das Gebührenmodell sowie deren Höhe für die Ferienzeiten festgelegt (siehe Info).

Sachgebietsleiterin Patricia Zimmermann erläuterte den Sachverhalt. Um die Kosten für die Ferienbetreuung beziffern und in der Folge ein Elternentgelt festlegen zu können, wurde eine Kostenaufstellung vorgenommen. Dabei wurde davon ausgegangen, dass zwar vorrangig Kinder der ersten Klasse betreut werden (erstattungsfähig), aber auch Kinder der zweiten bis vierten Klasse an der Betreuung teilnehmen. Das Land beteiligt sich an den kommunalen Aufwendungen mit 2,80 Euro je Erstklässler und Betreuungsstunde. Bei den Sommerferien wurde den Zahlen eine Teilnahme von 14 Kindern, davon vier Erstklässler, zugrunde gelegt.

Stadt geht von 14 Kindern für die Sommerferien aus

„Die Gesamtkosten pro Woche betragen 1868,83 Euro“, so Zimmermann. Basierend darauf ergibt die Kalkulation bei voller Kostendeckung ein Elternentgelt in Höhe von 101,49 Euro. Das Angebot gilt für die ersten drei Wochen der Sommerferien und die Awo wird weiterhin ein warmes Mittagessen anbieten. Die Kostenaufstellung für die Oster-, Pfingst und Herbstferien geht von einer Teilnahme von zehn Kindern, davon drei Erstklässler, aus. Bei voller Kostendeckung ergibt dies ein Elternentgelt in Höhe von 60,91 Euro. An Ostern wird die zweite Ferienwoche und an Pfingsten die erste Ferienwoche abgedeckt. Die Mindestgruppengröße wurde auf fünf Kinder festgesetzt.

Die Interessenbekundung der Eltern soll ein Jahr vorher erfolgen. Eine verbindliche Anmeldung ist drei Monate vor den Ferien nötig, um planen zu können. Im Falle einer nicht in Anspruch genommenen Betreuung nach der Registrierung sind die Kosten zu tragen.

„Nach dem ersten Jahr werden wir die Erfahrungen eruieren und gegebenenfalls nachjustieren“, erklärte Bürgermeister Marc Winzer. Interesse seitens der Eltern von fünf Kindern wurde bereits signalisiert, wie Konrektorin Susanne Kremnitzer, die zur Sitzung gekommen war, erklärte. Zwei der Familien hätten sich schon erkundigt, ob auch Geschwisterkinder kommen können. Um fehlende Ferienzeiten abzudecken oder eine zu geringe Anzahl an Anmeldungen aufzufangen, ist eine interkommunale Zusammenarbeit mit Nachbarkommunen angestrebt.

Der Beschluss des Rates über die Höhe des Elternentgelts und die Vereinbarungen über Anmeldefristen sowie Mindestgruppenanzahl fiel einstimmig.

Kosten

Ab dem kommenden Schuljahr gilt: Das Elternentgelt für die Ferienbetreuung in den Oster-, Pfingst- und Herbstferien wurde auf 60 Euro je Kind pro Woche und in den Sommerferien auf 100 Euro je Kind pro Woche festgelegt. Die Kinderferienbetreuung im kommenden Sommer läuft wie gehabt in den ersten drei Wochen der Ferien unter der Leitung der Awo. Anmeldungen sind auch wochenweise möglich bei Henriette Haas unter Telefon 07833/9 69 96. Die Kosten für eine Woche betragen 75 Euro inklusive eines warmen Mittagessens.