Der Unterkirnacher Gemeinderat gab grünes Licht für die Bildung eines einheitlichen Standesamtsbezirks mit der Stadt Villingen-Schwenningen.

„Wir haben derzeit keinen Standesbeamten mehr“, ließ Bürgermeister Andreas Braun wissen. Er verwies auf die Komplexität und die Vielseitigkeit der standesamtlichen Aufgaben. Da sei die Doppelstadt mit ihren zahlreichen Standesbeamten einfach besser aufgestellt, urteilte er.

In der Diskussion des Gemeinderats kam zur Sprache, was in der Übergangszeit bis zum Abschluss der Vereinbarung mit Villingen-Schwenningen passiere. Derzeit habe man tatsächlich einen aktuellen Fall, informierte Braun. Dafür sieht das Gemeindeoberhaupt aber eine Lösungsmöglichkeit. Er erwähnte auch, dass auch später noch an einem Ort in Unterkirnach geheiratet werden könne. Nur die Anmeldung der Hochzeit muss laut Braun dann in Villingen erfolgen.

Der Gemeinderat beschloss bei einer Enthaltung den Abschluss der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur Bildung eines einheitlichen Standesamtsbezirks mit der Stadt Villingen-Schwenningen. Bis der Vorgang durch alle Gremien ist, werden einige Wochen ins Land ziehen.