Gemeinderat gibt grünes Licht: Neue Feuerwehrdrehleiter für Kandern

Die Freiwillige Feuerwehr in Kandern braucht eine neue Drehleiter. Um für die Einsätze das richtige Modell zu finden, ist viel Vorarbeit nötig.
Die Freiwillige Feuerwehr Kandern braucht eine neue Feuerwehrdrehleiter. Die alte Drehleiter, Modell Baujahr 2002, ist in die Jahre gekommen. Zwar war ursprünglich vorgesehen, ein neues Modell erst in drei Jahren anzuschaffen, weil sich die Reparaturen am aktuellen Fahrzeug aber häufen, hat der Gemeinderat – auch mit Blick auf die langen Lieferzeiten – nun die Beschaffung eines neuen Fahrzeugs vorgezogen. Diese war Thema im Kanderner Gemeinderat. Mit der Ausschreibung wurde das Fachbüro PST Feuerwehrtechnik beauftragt. Dessen Mitarbeiter Tobias Kast, selbst hauptamtlicher Feuerwehrmann, stellte den Räten das Vorgehen vor. Für die europaweite Ausschreibung habe sich unter anderem eine fachkundige Projektgruppe gegründet, die ein 80-seitiges Leistungsverzeichnis erstellt habe.