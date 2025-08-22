Gemeinderat gibt grünes Licht: Neue Feuerwehrdrehleiter für Kandern

Die Freiwillige Feuerwehr in Kandern braucht eine neue Drehleiter. Um für die Einsätze das richtige Modell zu finden, ist viel Vorarbeit nötig.

Die Freiwillige Feuerwehr Kandern braucht eine neue Feuerwehrdrehleiter. Die alte Drehleiter, Modell Baujahr 2002, ist in die Jahre gekommen. Zwar war ursprünglich vorgesehen, ein neues Modell erst in drei Jahren anzuschaffen, weil sich die Reparaturen am aktuellen Fahrzeug aber häufen, hat der Gemeinderat – auch mit Blick auf die langen Lieferzeiten – nun die Beschaffung eines neuen Fahrzeugs vorgezogen. Diese war Thema im Kanderner Gemeinderat. Mit der Ausschreibung wurde das Fachbüro PST Feuerwehrtechnik beauftragt. Dessen Mitarbeiter Tobias Kast, selbst hauptamtlicher Feuerwehrmann, stellte den Räten das Vorgehen vor. Für die europaweite Ausschreibung habe sich unter anderem eine fachkundige Projektgruppe gegründet, die ein 80-seitiges Leistungsverzeichnis erstellt habe.

Das Leistungsverzeichnis hat 80 Seiten

Weil die Investitionssumme 221 000 Euro weit überschreitet, musste europaweit ausgeschrieben werden. Die Angebotsfrist sei am 31. Juli abgelaufen. Die Ausschreibung wurde in zwei Bereiche aufgeteilt, einen für die Feuerwehrdrehleiter, einen für die feuerwehrtechnische Beladung. Die neue Feuerwehrdrehleiter verfügt über eine Drehleiter mit Korb, die eine Nennrettungshöhe von 23 Metern bei einer Nennausladung von zwölf Metern erreicht. Das bedeutet, sie kann Personen aus 23 Metern Höhe retten, wenn sie zwölf Meter von einem Objekt entfernt steht.

Das einzige und damit wirtschaftlichste Angebot hat laut Kast die Firma Rosenbauer Deutschland abgegeben. Diese sei eine von deutschlandweit nur zwei Feuerwehrausstattern. Das Gremium votierte einstimmig für die Offerte. Für die zweite Ausschreibung – die „feuerwehrtechnische Beladung“ des Fahrzeugs – erhält die Firma Wilhelm Barth aus Fellbach für ihr Angebot von knapp 20 000 Euro den Zuschlag.

650 000 Euro Fördermittel

Im Haushaltsplan des Jahres 2025 sind dafür 1,2 Millionen Euro vorgesehen. In seiner Dezembersitzung hatte der Gemeinderat zugestimmt, einen Zuschuss zu beantragen, der mit 350 000 Euro bewilligt wurde. Auch ein Antrag auf Förderung aus dem Ausgleichstock über 300 000 Euro wurde bewilligt. Die alte Feuerwehrdrehleiter soll für 40 000 Euro verkauft werden.

Die Gesamtkosten liegen bei rund einer Million Euro. Der Eigenanteil der Stadt liegt – inklusiv der Kosten für die Leistungen des Beratungsbüros – bei 357 000 Euro. Der Gemeinderat hat dem vorgeschlagenen Vorgehen einstimmig zugestimmt. Feuerwehrkommandant Matthias Meisinger bedankte sich im Namen der Feuerwehr Kandern bei den Beteiligten für ihre Unterstützung.