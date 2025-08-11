Gemeinderat gibt grünes Licht: In Onstmettingen wird aus dem Lagerplatz ein Wohnquartier

Nach dem Ortschaftsrat Onstmettingen hat auch der Gemeinderat die Bebauungsplanänderung „Östlich der Waldhornstraße“ goutiert.
Dann sollten aber bitte auch die geplanten Kindergartenplätze entstehen und die Schillerschule erhalten werden, kommentierte Ortsvorsteher Jürgen Kurz seinen Bericht aus der Sitzung des Ortschaftsrats Onstmettingen, der einer Änderung des Bebauungsplanes „Östlich der Waldhornstraße“ ebenso zugestimmt hatte, wie nun der Gemeinderat Albstadt. Nötig ist die Änderung, für die nun der Satzungsbeschluss vorliegt, weil ein Investor auf dem Areal zwischen den Tennisplätzen und der Tennishalle acht Wohngebäude mit 48 barrierefreie Wohnungen errichten will – Stellplätze, soziale Treffpunkte und viel Grün inklusive. Das bringt neue Einwohner für den Stadtteil.