Gemeinderat gibt grünes Licht: In Onstmettingen wird aus dem Lagerplatz ein Wohnquartier

Dann sollten aber bitte auch die geplanten Kindergartenplätze entstehen und die Schillerschule erhalten werden, kommentierte Ortsvorsteher Jürgen Kurz seinen Bericht aus der Sitzung des Ortschaftsrats Onstmettingen, der einer Änderung des Bebauungsplanes „Östlich der Waldhornstraße“ ebenso zugestimmt hatte, wie nun der Gemeinderat Albstadt. Nötig ist die Änderung, für die nun der Satzungsbeschluss vorliegt, weil ein Investor auf dem Areal zwischen den Tennisplätzen und der Tennishalle acht Wohngebäude mit 48 barrierefreie Wohnungen errichten will – Stellplätze, soziale Treffpunkte und viel Grün inklusive. Das bringt neue Einwohner für den Stadtteil.

Laut der ersten Version des Bebauungsplanes von 1994 ist die Fläche ein Festplatz – de facto allerdings höchstens ein Lagerplatz; allerdings, wie so viele brach liegende Flächen innerorts, bereits erschlossen und damit baulich nutzbar. Auch zu dem Zweck, den Flächenfraß im Außenbereich zu verhindern.

Die Bäume sollen stehen bleiben

Die Bäume im Osten der 6491 Quadratmeter großen Fläche sollen ebenso erhalten bleiben wie der Graben im Westen, an der Waldhornstraße, denn dieser diente selbst bereits dem ökologischen Ausgleich einer früheren Baumaßnahme, wie aus der Sitzungsvorlage hervorgeht.