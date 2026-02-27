Gemeinderat gibt grünes Licht: Ettenheim möchte den Bauturbo zünden

Mehr Wohnraum, weniger Bürokratie: Das verspricht das neue Genehmigungsverfahren des Bundes. Auch die Stadt will von der versprochenen Entlastung profitieren.
Als Möglichkeit, der allerorts beklagten Wohnungsnot entgegenzuwirken, haben Kommunen vom Gesetzgeber die Möglichkeit eingeräumt bekommen, den sogenannten Bauturbo zu zünden. Das heißt: über ein vereinfachtes Genehmigungsverfahren mit kürzeren Prüffristen (drei Monate) Ausnahmen von beispielsweise veralteten Bebauungsplänen zuzulassen, Wohnbau zu ermöglichen und Bauen im Außenbereich zu erleichtern. Gemeinden müssen sich jedoch ausdrücklich für diese Möglichkeit entscheiden. Und: Der Bauturbo ist kein Freibrief. Er muss die Grundzüge der städtebaulichen Entwicklung berücksichtigen. Zudem sind die Vorschriften der Landesbauordnung auch bei einem gezündeten Bauturbo unantastbar.