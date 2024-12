Gemeinderat gibt grünes Licht: Das bedeutet die neue Grundsteuer für Neurieder Landbesitzer

1 Die Neurieder Verwaltung schlug vor, die Hebesätze für die Grundsteuer A auf 450 Prozent und für die Grundsteuer B auf 230 Prozent anzupassen. Nun hat der Gemeinderat grünes Licht gegeben. Foto: Ehrlich

Trotz aller Kritik hat der Neurieder Gemeinderat grünes Licht für die Anpassung der Hebesätze gegeben. Wie sich das Ganze ab 2025 auf Landinhaber auswirkt, machte Rechnungsamtsleiter Andreas Delfosse anhand einiger Beispiele deutlich.









Die neue Grundsteuer hat in Neuried für reichlich Aufregung gesorgt. Gezeigt hatten das die zahlreichen Diskussionen an den Ratstischen der Ortsteile Dundenheim, Ichenheim, Altenheim, Müllen und Schutterzell. Dort stimmten die jeweiligen Ortschaftsräte – teilweise mit Fäusten in der Tasche – den Hebesatzanpassungen zu. Nun ging das Thema am Donnerstagabend vor den Gemeinderat.