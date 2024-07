Gemeinderat gibt grünes Licht: Bürgerbus fährt alle Ortsteile von Neuried an

1 Schon bald soll ein Bürgerbus durch ganz Neuried fahren und kostenlos die Bürger von A nach B bringen. Foto: Kastl

Schon lange gibt es in der Gemeinde Neuried den Wunsch nach einem weiteren Mobilitätsangebot. Der Gemeinderat hat nun grünes Licht für einen kostenlosen Bürgerbus gegeben. Wann dieser seine erste Tour startet, ist noch unklar.









„Wir müssen etwas für die Mobilität in unserer Gemeinde tun“, stieg Bürgermeister Tobias Uhrich in des Tagesordnungspunkt „Einrichtung eines Bürgerbusses“ ein. Schon lange Zeit bestehe der Wunsch nach einem solchen Angebot, ein kostenloser Bus, der Neurieder Bürger innerhalb der fünf Ortsteile befördert. Denn insbesondere in Schutterzell fehlten Busverbindungen in die benachbarten Ortschaften.