Lothar Müller zu Wort erhielt am 9. Juni 886 Stimmen und sitzt seitdem für die Fraktion der Aktiven Bürger im Gremium.









Lothar Müller stammt gebürtig aus Geislingen. Der 61-Jährige ist Werkzeugmachermeister und hat bis vergangenes Jahr als Abteilungsleiter in der Metallverarbeitung mit Personalverantwortung gearbeitet. Jetzt ist er in der Logistik tätig und wird im September 2025 in Altersteilzeit gehen.