Ausdruck der Wertschätzung: Gechingen will Feuerwehrleute besser entschädigen

Die Feuerwehrentschädigungssatzung in Gechingen wurde zuletzt 2015 angepasst. Die Anhebung ist auch Ausdruck der Wertschätzung des Dienstes für die öffentliche Sicherheit.
Das Aufgabenfeld der ehrenamtlichen freiwilligen Einsatzkräfte wird immer breiter und ist durchaus auch gefahrvoll. Die Anforderungen nehmen zu, bei Bränden wie bei Rettungs- oder Technik-Einsätzen. Dafür braucht es einen hohen Ausbildungsstandard, den sich die Kameraden oftmals in ihrer Freizeit bei Lehrgängen und Übungen erwerben. Bürgermeister Jens Häußler nutzte die geplante Anpassung der Entschädigungssätze in der jüngsten Sitzung zum umfassenden Dank an die Gechinger Wehr und ganz speziell an die zahlreich zur Sitzung erschienen Floriansjünger. „Sie haben verdient, dass die Entschädigung erhöht wird.“