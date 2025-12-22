Ausdruck der Wertschätzung: Gechingen will Feuerwehrleute besser entschädigen

Das Aufgabenfeld der ehrenamtlichen freiwilligen Einsatzkräfte wird immer breiter und ist durchaus auch gefahrvoll. Die Anforderungen nehmen zu, bei Bränden wie bei Rettungs- oder Technik-Einsätzen. Dafür braucht es einen hohen Ausbildungsstandard, den sich die Kameraden oftmals in ihrer Freizeit bei Lehrgängen und Übungen erwerben. Bürgermeister Jens Häußler nutzte die geplante Anpassung der Entschädigungssätze in der jüngsten Sitzung zum umfassenden Dank an die Gechinger Wehr und ganz speziell an die zahlreich zur Sitzung erschienen Floriansjünger. „Sie haben verdient, dass die Entschädigung erhöht wird.“

Ab dem 1. Januar 2026 sollten laut Vorlage die Kameraden für Einsätze eine Entschädigung von 15 Euro je voller Stunde (bisher zehn Euro) erhalten, für Brandwachen sind es künftig zehn Euro je Stunde, erläuterte Kämmerer Immanuel Schmelzle im Sachvortrag. Eine Aufwandsentschädigung von drei Euro je Stunde gibt es für Aus- und Fortbildungen an bis zu zwei Tagen, entsteht dabei neben den Auslagen ein Verdienstausfall, erhöht sich der Satz auf 17 Euro je Stunde. Jan Wentsch (GFW) hält die Erhöhung „für überfällig nach zehn Jahren“, wollte vom anwesenden Kommandanten Alexander Erben jedoch wissen, ob die Aus- und Fortbildung mehr wert sei als ein Einsatz. Ein Einsatz finde oft außerhalb der Arbeitszeit statt, erläuterte der Kommandant, der Satz 17 Euro je Stunde sei aus der Mustersatzung des Landes übernommen. Die Einsatz-Entschädigung von 15 Euro ist so wie in den umliegenden Gemeinden. Die Feuerwehr habe die Verwaltung zur Neufassung der Entschädigungssatzung beraten, sagte Erben.

Pauschale Entschädigung

Für die Teilnahme an Ausbildungen und Lehrgängen gibt es pauschale Aufwands- und Verdienstausfallentschädigungen: Truppmann 150 Euro (bisher 80 Euro), Truppführer 90 Euro (50 Euro), Atemschutzgeräteträger 70 Euro (40 Euro), Sprechfunker 40 Euro (30 Euro) und Maschinist für Löschgruppenfahrzeuge 60 Euro (40 Euro).

Die ehrenamtlichen Feuerwehrkräfte, die wie der Kommandant über das übliche Maß hinaus Feuerwehrdienst leisten, bekommen eine jährliche Aufwandsentschädigung. Für den Kommandanten sind das neu 1400 Euro (bisher 1000 Euro), sein Stellvertreter erhält künftig 800 Euro (575 Euro). Die Kassenverwaltung wird mit 400 Euro entschädigt, die Schriftführung mit 200 Euro (beide bisher je 150 Euro). Gestaffelte Entschädigungen gibt es für weitere Dienste wie Gerätewarte, Jugendwarte oder Drohnenkoordinator.

Feuerwehr ist Pflichtaufgabe der Gemeinde

Die jährlichen Mehrkosten für Lehrgänge, Funktionsträger und Gemeindezuschuss in die Kameradschaftskasse beträgt laut Vorlage nach den neuen Sätzen circa 3000 Euro. „Wie hoch ist der Gesamtaufwand?“ wollte Gerhard Mörk (SPD) vom Kämmerer wissen. Das könne man dem Haushalt entnehmen, so dessen Antwort, die Mörk konterte: „Das kann ich auch, aber ich bin nicht der Kämmerer.“ Die zweite Frage Mörks drehte sich um die 1400 Euro für den Kommandanten. Die Feuerwehr sei ja auch ein Verein, „was ist der Unterschied eines Kommandanten zu einem Vorsitzenden eines 1500 Mitglieder starken Vereins?“ Dieser könne pro Jahr nur 840 Euro steuerfrei als Aufwandsentschädigung bekommen. Die Antwort übernahm zunächst Häußler: „Das ist gerechtfertigt, die Verwaltungsaufgaben des Kommandanten, auch für Statistik und in der Beschaffung haben exponentiell zugenommen.“ Feuerwehr sei eine Pflichtaufgabe für die Gemeinde, „wenn das nicht ehrenamtlich geleistet würde, hätten wir ganz andere Kosten“ so der Schultes. Im Feuerwehrgesetz des Landes sind Orientierungswerte für die Aufwandsentschädigungen festgelegt, die all vier bis fünf Jahre angepasst werden, fügte Erben an, zum Beispiel bis 3000 Euro pro Jahr oder zwischen 75 und 150 monatlich für den Kommandanten. „Für die 1400 Euro haben wir uns an der Einwohnerzahl orientiert und aus der Entschädigung für den Kommandanten leiten sich die anderen Sätze ab.“

Leonard Wilhelm stellte den Antrag, den Stundensatz für Einsätze auf 17 Euro festzusetzen. Acht Gemeinderäte stimmten dafür, fünf waren dagegen und zwei haben sich enthalten, also gibt es diese 17 Euro künftig für die Kameraden. Alle anderen Sätze der neugefassten Satzung hat das Gremium einstimmig beschlossen.