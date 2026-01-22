Gemeinderat Furtwangen: Windkraft-Projekt steht auf der Kippe

Die Ablehnung der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung wirft Fragen auf. Vor rund 50 Zuhörern diskutiert der Gemeinderat Furtwangen über die Zukunft des Windparks.
Für Aufsehen sorgt die aktuelle Ablehnung der immissionsschutzrechtliche Genehmigung für die drei geplanten Windräder auf der Linacher Höhe bei Furtwangen, mit der dann auch die Genehmigung des Bauantrags abgelehnt ist. Ob diese Ablehnung rechtliche Auswirkungen und damit einen Stopp der aktuellen Planung bedeutet, blieb allerdings unklar.