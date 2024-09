Gemeinderat Furtwangen: Mit der Windkraft geht es voran

1 Mit den geplanten Windkraftanlagen auf dem Linacher Rücken geht es voran. (Symbolbild) Foto: dpa/Daniel Maurer

Die Untersuchungen in Sachen Naturschutz sind abgeschlossen. Dieses Thema war aber nicht das einzige, das Guido Seng beschäftigte.









Der neue Gemeinderat Guido Seng (IFF) hatte zum Ende der Gemeinderatssitzung noch eine ganze Reihe von Fragen an die Verwaltung, so etwa wegen eines Gemeindeverbindungsweges in Neukirch, der in einem absolut maroden Zustand sei. Ein Gewerbebetrieb in dieser Straße werde dadurch von einzelnen Kunden oder Lieferanten nicht mehr angefahren. Der Zustand der Straße sei bekannt, antwortete Bürgermeister Josef Herdner. Eine Lösung für die Sanierung zu finden sei sehr schwierig und je nachdem sogar sehr teuer. Gewisse Differenzen unter den Nachbarn verhinderten hier eine einfachere Lösung, an der die Stadt immer noch arbeite.