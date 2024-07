Gemeinderat Furtwangen: Legislaturperiode endet mit Ehrungen und Abschieden

Für die meisten der Teilnehmer war es ein Tag der Freude, bei manchem war dieser aber auch mit Wehmut verbunden: Einer Tradition folgend hatte Bürgermeister Josef Herdner zum Abschluss der Legislaturperiode alle Stadträtinnen, Stadträte und Ortsvorsteher mit Partnern zu einer Informationsfahrt geladen.

Ehrungen stehen an

Hochrangige Ehrungen, aber auch Verabschiedungen standen beim Abschluss auf der Tagesordnung.

Lesen Sie auch

Einige Gemeinderäte scheiden aus

Thomas Riesle gehörte seit 1989 dem Gremium an, Ulrich Mescheder, Norbert Staudt und Dirk Ebeling seit 2004, Stefan Schonhardt seit 2009, Odin Jäger von 2004 bis 2017 und seit 2019 sowie Ulrich Hättich von 1994 bis 2004 und wieder seit 2014. Alle sieben erhielten die Bürgermedaille der Stadt Furtwangen.

Christine Trenkle, seit zehn Jahren dem Gemeinderat angehörend, wird ebenso verabschiedet wie Denis Renner, der sich nach fünf Jahren entschlossen hatte, seine Ratstätigkeit aufzugeben.

Zu jedem einzelnen hatte Bürgermeister Herdner die passenden Worte parat. Außerdem durfte er weitere Ehrungen vornehmen und dankte auch seinen Stellvertretern.

40 Jahre Engagement

Die Stadträte Ebeling, Hättich und Mescheder erhielten die Städtetag-Ehrennadel in Silber für 20 Jahre, und Stadtrat Roland Thurner nahm das Verdienstabzeichen in Gold mit Lorbeerkranz für 40 Jahre kommunalpolitische Tätigkeit in Empfang. Bürgermeister Herdner würdigte die langjährigen Tätigkeiten verbunden mit einigen Anekdoten aus der Zusammenarbeit sowie mit einem herzlichen Dankeschön für ihre ehrenamtliche Tätigkeit auch über das Gemeinderatsmandat hinaus.

Gemeinsame Fahrt mit Gemeinderäte

Doch nicht nur Ehrungen und Abschiede standen an diesem Tag auf dem Programm: Die gemeinsame Informationsfahrt der Gemeinderäte und Ortsvorsteher mit Partnern, an der auch einige Mitarbeiter der Stadtverwaltung und Bürgermeister Josef Herdner teilnahmen, führte zunächst ins Kulturzentrum Breisach. Dort ging es um die deutsch-französische Beziehung und deren Geschichte. Breisachs Bürgermeister Oliver Rein begrüßte die Gäste und bot einen Einblick in das Kulturzentrum.

Bei einem gemeinsamen Frühstück im Hotel Stadt Breisach stärkte sich die Gruppe, bevor es zur nächsten Station ging.

Die Gedenkstätte „Mémorial de l’Alsache-Moselle Schirmeck“ war das Ziel. Hier wurde die Geschichte der Elsässer und Mosellaner veranschaulicht. Die Gruppe rund um den scheidenden Gemeinderat hatte im Anschluss noch etwas Zeit zur freien Verfügung in der „Hauptstadt Europas“, Straßburg.