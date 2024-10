1 Die Neuordnung der Grundsteuer führt zu spürbaren Veränderungen. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild

Der Hebesatz muss neu festgelegt werden. Dabei zählt in Baden-Württemberg nur die Grundstücksfläche, was zu starken Verschiebungen führt: Für Mehrfamilienhäuser wird es deutlich billiger, für Einfamilienhäuser auf großem Grund viel teurer.









Wie in allen Gemeinden in Deutschland muss mit der kompletten Neuordnung der Grundsteuer der Gemeinderat den Hebesatz für das kommende Jahr festlegen. Dabei geht es, so Bürgermeister Josef Herdner, konkret um die Frage: „Was kommt künftig auf mich zu.“