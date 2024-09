Gemeinderat Furtwangen: Ausschüsse sind jetzt neu besetzt

1 Die Schüler nutzen die neuen Möglichkeiten des umfangreich sanierten Otto-Hahn-Gymnasiums wie hier die Lernateliers. Der OHG-Bauausschuss hat seit sieben Jahren intensiv die Sanierung des OHG begleitet. Foto: Markus Reutter

Im Gemeinderat wurden die verschiedenen Ausschüsse und weitere Funktionen neu besetzt. Die Fraktionen hatten hierfür zuvor Empfehlungen abgegeben. Der OHG-Bauausschuss soll voraussichtlich aufgelöst werden.









Als Fortsetzung der Konstituierung des neuen Gemeinderates vor der Sommerpause fand nun eine weitere Gemeinderatssitzung statt, in der dann die verschiedenen Ausschüsse und weitere Funktionen besetzt wurden. Für die verschiedenen Ausschüsse hatten die Fraktionen Freie Wähler (FW), CDU, Unabhängige Liste (UL) und SPD jeweils Kandidaten vorgeschlagen, die nun in der Sitzung im Einigungsverfahren oder in offener Abstimmung bestätigt wurden.