Vor der konstituierenden Gemeinderatssitzung in Frittlingen trat das alte Gremium (2019 bis 2024) letztmals zusammen.

Hier wurde festgestellt, dass für die neu gewählten Mitglieder keine Hinderungsgründe für den Eintritt in den Gemeinderat bestehe.

Bürgermeister Dominic Butz verabschiedete sechs Gemeinderäte und dankte ihnen für ihr Engagement zum Wohl der Gemeinde und überreichte eine gerahmte Dankurkunde sowie ein Präsent.

Sechs Mitglieder sagen Ade

Aus dem Rat wurden Klaus Roth für 20-jährige, Thilo Wenzler für 15-jährige, Raimund Bader und Steffen Wallat für je zehnjährige sowie Bernd Häring und Claudia Kreuter für je fünfjährige Gemeinderatszugehörigkeit verabschiedet. Für ihr kommunalpolitisches Wirken gebühre ihnen ein herzlicher Dank.

Bürgermeister Butz nahm die Ehrungen für die ausscheidenden Gemeinderäte Klaus Roth, Raimund Bader, Steffen Wallat, die nicht mehr zur Wahl angetreten sind, und für die wiedergewählte Gemeinderätin Claudia Schellhorn vor. Er überreichte ihnen die Ehrennadel des Gemeindetags Baden-Württemberg und eine Glasstele mit Ornament.

Zwei Männer der nicht alltäglichen Tat

Hervorzuheben seien die langjährige Tätigkeit als Gemeinderat und zweiter stellvertretender Bürgermeister von Klaus Roth mit 20 Jahren sowie Raimund Bader mit zehn Jahren und die Funktion als erster stellvertretender Bürgermeister. Raimund Bader habe sich besonders in der Zeit der Vakanz des damals erkrankten Bürgermeisters Martin Leo Maier für die kommunalen Belange eingebracht.

Der Gemeinderat von Frittlingen für die Zeit bis 2029 (vorne von links): Markus Sell, Claudia Schellhorn, Cäcilia Fiedler, Dominic Butz sowie (Mitte von links) Anette Wüst, Klaus Betting, Peter Rösch und (hinten von links) Stefan Milles, Torsten Erdmann, Johannes Benne und Heiko Binder. Foto: Jakoubek

In seiner Ansprache dankte der Bürgermeister ebenso Claudia Schellhorn und Steffen Wallat für ihre zehnjährige Gemeinderatstätigkeit und ihr Engagement in den jeweiligen Ausschussgremien: „In diesen herausfordernden Zeiten wissen wir es besonders zu schätzen, wenn sich Ehrenamtliche in den kommunalen Gremien einbringen und das Gemeindeleben mitgestalten möchten.“