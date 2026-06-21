Gemeinderat Freudenstadt: Werden Zuhörer zu oft ausgeschlossen?

Die SPD kritisiert, dass Beratungen im Freudenstädter Gemeinderat zu oft nicht öffentlich stattfinden. Was sagen die Stadt und die anderen Fraktionen dazu?
In der Sache will Stadträtin Anita Zirz (SPD) Oberbürgermeister Adrian Sonder nicht widersprechen: Dem Ehrenamt kommt in Zeiten klammer Kassen eine noch höhere Rolle zu. „Damit hat er ja recht“, meint Zirz. Irritiert war sie allerdings schon, als die Stadtverwaltung die Einführung eines Engagement-Preises zur Vorberatung auf die Tagesordnung im Ausschuss setzte. Schließlich habe der SPD-Ortsverein bislang das Alleinstellungsmerkmal eines Bürgerpreises gehabt, der seit 2011 jährlich für soziales Engagement verliehen wird. „Darauf sind wir auch stolz.“