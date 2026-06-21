Gemeinderat Freudenstadt: Werden Zuhörer zu oft ausgeschlossen?

Die SPD kritisiert, dass Beratungen im Freudenstädter Gemeinderat zu oft nicht öffentlich stattfinden. Was sagen die Stadt und die anderen Fraktionen dazu?

In der Sache will Stadträtin Anita Zirz (SPD) Oberbürgermeister Adrian Sonder nicht widersprechen: Dem Ehrenamt kommt in Zeiten klammer Kassen eine noch höhere Rolle zu. „Damit hat er ja recht“, meint Zirz. Irritiert war sie allerdings schon, als die Stadtverwaltung die Einführung eines Engagement-Preises zur Vorberatung auf die Tagesordnung im Ausschuss setzte. Schließlich habe der SPD-Ortsverein bislang das Alleinstellungsmerkmal eines Bürgerpreises gehabt, der seit 2011 jährlich für soziales Engagement verliehen wird. „Darauf sind wir auch stolz.“

Aber auch mit dem neuen Preis der Stadt kann Zirz leben, weshalb sie – wie auch ihre Fraktion – dafür stimmte. Man könne nicht gegen etwas sein, was die SPD aus demselben Grund eingeführt habe. Es geht ihr mehr um die Argumente, die im Ausschuss ausgetauscht wurden. Welche? Das ist unklar. Weil die Vorberatung nicht öffentlich war. Wie so oft. Zu oft, fragt man Zirz.

Die Häufung nicht öffentlicher Beratungen kritisierte die Stadträtin dieser Tage bei der Hauptversammlung des SPD-Ortsvereins. Das sei nicht immer durch die Gemeindeordnung gedeckt.

Das steht in der Gemeindeordnung

Die Gemeindeordnung bringt Zirz auch zum Gespräch mit unserer Redaktion mit. Darin heißt es: „Nichtöffentlich darf nur verhandelt werden, wenn es das öffentliche Wohl oder berechtigte Interessen Einzelner erfordern.“ Daneben hat sie ein weiteres Schriftstück mitgebracht, das sie selbst verfasst hat. Darauf hat Zirz ihr Anliegen auf den Punkt gebracht: „Wenn ein Tagesordnungspunkt in einer Ausschusssitzung nicht öffentlich behandelt wird, besteht keine Möglichkeit zur Kommunikation und Absprache zwischen der Fraktion und der Partei. Deshalb sollte sehr sorgfältig geprüft werden, ob Nichtöffentlichkeit hergestellt werden muss oder nicht.“

Der aktuelle Hintergrund: Bei den SPD-Mitgliedern gingen die Meinungen zum neuen Engagement-Preis auseinander – so dass sich die Stadträte mit der Frage konfrontiert sahen, warum die Mitglieder nicht früher über den Vorschlag der Verwaltung informiert worden waren.

Das erklärt die Verwaltung

Die Argumente der SPD liegen auf dem Tisch – aber treffen sie auch ins Schwarze? Bei den Gemeinderatssitzungen erfolge die Empfehlung, ob öffentlich oder nicht beraten wird, nach der Prüfung durch die jeweiligen Fachämter, teilt die Stadtverwaltung auf Anfrage mit. Auf deren Expertise verlasse sich Oberbürgermeister Adrian Sonder beim Aufstellen der Tagesordnungen. Diese seien darüber hinaus mit den Fraktionen abgestimmt.

Doch warum fand die Vorberatung beim Engagement-Preis unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt? Es sei in Freudenstadt „reguläre Praxis“, dass im Ausschuss Themen nicht öffentlich vorberaten werden, die später noch dem Gemeinderat zur finalen Beschlussfassung vorzulegen sind, erklärt die Stadt.

Elisabeth Gebele, Vorsitzende der Fraktion BA/Grüne, bestätigt das. In der Geschäftsordnung für den Gemeinderat, die dieser selbst verabschiedet hat, steht zwar nur, dass besagte Vorberatungen sowohl öffentlich als auch nichtöffentlich stattfinden können – es gibt laut Gebele aber ein „Gentleman's Agreement“, dass Letzteres die Regel sei.

Gentleman's Agreement

Auch die anderen Fraktionsvorsitzenden, Philipp Bohnet (CDU) und Beate Gernsheimer (FWV) teilen auf Anfrage mit, dass sie an der Vorgehensweise der Stadtverwaltung nichts auszusetzen haben. „Uns hilft eine nichtöffentliche Beratung manchmal, einen Sachverhalt besser zu verstehen und zu bewerten“, schreibt Gernsheimer.

Auch Gebele weist darauf hin, dass in den Fraktionssprecherrunden mit Sonder jederzeit die Möglichkeit bestehe, für eine öffentliche Beratung einzelner Punkte zu werben. „Von dieser Möglichkeit habe ich auch Gebrauch gemacht. In meiner bisherigen Zeit mit OB Sonder gab es lediglich zwei Themen, die ich lieber öffentlich beraten hätte.“

Die Kritik, dass die Zeit bis zur Gemeinderatssitzung nicht ausreiche, um Rücksprache mit der eigenen Partei zu halten, teilt Gebele nicht: „Größere und politisch relevante Themen sind in aller Regel lange im Voraus bekannt. Sie können daher frühzeitig mit Mitgliedern, Fachleuten oder der eigenen Basis diskutiert werden. Darüber hinaus stehen heute zahlreiche Möglichkeiten für einen kurzfristigen Austausch zur Verfügung.“

Die Verwaltung weist darauf hin, dass auch in der öffentlichen Sitzung Wortmeldungen und Diskussionen möglich sind: „Alle Mitglieder des Gemeinderates haben die Möglichkeit, sich vor der Abstimmung zu Wort zu melden und die eigenen Positionen darzulegen. Dabei kann auch darauf verwiesen werden, dass bestimmte Punkte in den Ausschüssen schon vorgebracht wurden.“

SPD steht nicht alleine da

Und doch steht die SPD mit ihrem Anliegen nicht alleine da. „Wir von BA Grüne haben in den vergangenen Jahren mehrfach dafür geworben, mehr Vorberatungen öffentlich durchzuführen, ähnlich wie dies beispielsweise im Kreistag praktiziert wird“, erklärt Gebele. Als Kreisrätin weiß sie, wovon sie spricht. Einige Gemeinderäte würden es vorziehen, zunächst im geschützten Rahmen zu argumentieren. „Ich brauche diesen Schutz nicht.“