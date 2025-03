Gemeinderat: Flüchtlinge erfahren in Königsfeld viel Hilfe

Ukrainer in Königsfeld Wohnungen für Flüchtlinge sind gefragt

In Königsfeld sind 92 Ukrainer gemeldet. Ein Thema in den Sprechstunden sei die Suche nach einer eigenen Bleibe, erklärte der Integrationsbeauftragte Philipp Süss. Es gebe viele Projekte zur Begegnung, so das Café International oder einen Yogakurs.