Gemeinderat Fischingen: Kiga-Gebühren decken nur 15 Prozent der Betriebskosten

Aufgrund steigender Kosten sieht sich auch Fischingen gezwungen, die Kindergartengebühren anzupassen. Die neuen Sätze sind aber immer noch vergleichsweise moderat.

Wegen stetig steigender Kosten, vor allem im Personalbereich, hat der Fischinger Gemeinderat beschlossen, die Kindergartengebühren jährlich zu überprüfen. Da man den vom Gemeindetag empfohlenen Kostendeckungsgrad von 20 Prozent nicht annähernd erreiche, komme man um eine Erhöhung nicht umhin, so Bürgermeister Axel Moick am Mittwoch im Gemeinderat. Bei der Neukalkulation habe sich Gemeinderätin Anke Hollnagel stark eingebracht, die dann auch den gemeinsam mit dem Kindergarten-Kuratorium und der Kirchengemeinde erarbeiteten Vorschlag vorstellte.

So sei man übereingekommen, die Gebühr für das erste Kind einer Familie um 15 Prozent zu erhöhen. Für das zweite Kind werden künftig nicht mehr 50, sondern 60 Prozent der Erstkindgebühr erhoben.

Damit steigt die Erstkindgebühr für einen Platz in einer Regelgruppe (8 bis 13 Uhr) von 136 auf 156 Euro im Monat. Werden verlängerte Öffnungszeiten (7.30 bis 14 Uhr) gebucht, sind künftig 194 anstelle von 169 Euro im Monat zu bezahlen. Für Kleinkinder von zwei bis drei Jahren werden 312 Euro für eine Regelbetreuung (bislang 271) sowie 388 für eine verlängerte Betreuung erhoben (bislang 338 Euro). Die Gebühr für die Schulkindbetreuung (zehn bis 14 Jahre) zwischen 12 und 14 Uhr erhöht sich von 78 auf 90 Euro. Die Gebühr für ein Mittagessen im Kindergarten ist von der Erhöhung nicht betroffen.

Auch mit dieser Erhöhung können nur rund 15 Prozent der Betriebskosten über die Elterngebühren abgedeckt werden, weshalb weiterhin jährliche Überprüfungen notwendig seien, so Axel Moick, der betonte, dass man im Vergleich zu den Nachbarkommunen immer noch vergleichsweise moderate Sätze habe. Moick erinnerte daran, dass Fischingen seinen Ergebnishaushalt, der die laufenden Kosten abbilde, seit 2024 nicht mehr ausgleichen könne und deshalb von den Behörden angehalten sei, die Gebühren genau im Blick zu behalten. „Wir dürfen unser Defizit durch zu geringe Gebühren nicht noch weiter vergrößern“, stellte der Bürgermeister klar.

Michael Ulrich begrüßte die enge Einbindung von Kindergartenkuratorium und der Kirchengemeinde in die Neukalkulation. Eine Erhöhung von 15 Prozent klinge zunächst nach einer beachtlichen Steigerung. Sie sei bei näherer Betrachtung aber „ortsangepasst“. Dass die Schulkinder auch in den Ferien betreut werden, sei ebenfalls sehr zu begrüßen.

Anke Hollnagel bestätigte, dass man im Gremium lange und intensiv diskutiert habe. Man wolle attraktive Rahmenbedingungen bieten: „Wir zahlen selbstverständlich Tariflöhne und wollen einen guten Personalschlüssel, um eine hohe Betreuungsqualität zu sichern“, sagte sie. Die Erhöhung der Zweitkindgebühr von 50 auf 60 Prozent des Satzes, der für das erste Kind einer Familie verlangt werde, habe man schon früher einmal ins Auge gefasst. „Nun kommen wir darum nicht mehr herum“, schilderte sie. Fischingen sei beileibe nicht die erste Gemeinde, die diesen Schritt vollziehe. „Wir bewegen uns mit dieser Erhöhung immer noch am unteren Ende dessen, was wir laut der

Behörden tun müssen“, sagte Anke Hollnagel. So nahm der Gemeinderat die neuen Gebührensätze, die von Oktober an gelten, einstimmig an.

Georg Denzer ergänzte, dass man das Betreuungskonzept etwas flexibler gestaltet habe. So sei nun in beiden Gruppen die Aufnahme von Zweijährigen möglich.