Gemeinderat Fischingen: Kiga-Gebühren decken nur 15 Prozent der Betriebskosten

Aufgrund steigender Kosten sieht sich auch Fischingen gezwungen, die Kindergartengebühren anzupassen. Die neuen Sätze sind aber immer noch vergleichsweise moderat.
Wegen stetig steigender Kosten, vor allem im Personalbereich, hat der Fischinger Gemeinderat beschlossen, die Kindergartengebühren jährlich zu überprüfen. Da man den vom Gemeindetag empfohlenen Kostendeckungsgrad von 20 Prozent nicht annähernd erreiche, komme man um eine Erhöhung nicht umhin, so Bürgermeister Axel Moick am Mittwoch im Gemeinderat. Bei der Neukalkulation habe sich Gemeinderätin Anke Hollnagel stark eingebracht, die dann auch den gemeinsam mit dem Kindergarten-Kuratorium und der Kirchengemeinde erarbeiteten Vorschlag vorstellte.