Gemeinderat Fischerbach: Rat gibt grünes Licht für Solarflächen

Der Fischerbacher Gremium hat einstimmig einen Kriterienkatalog für Freiflächen Photovoltaik beschlossen. Damit will die Gemeinde die Energiewende voranbringen.
Bereits im Dezember des vergangenen Jahres war das Thema „Freiflächenphotovoltaik“ auf der Tagesordnung des Gemeinderats. Damals wurde der grundsätzliche Beschluss gefasst, es zu ermöglichen, allerdings wurden Kriterien gefordert, um es einzugrenzen. Claudia Schmid aus der Verwaltung erläuterte, dass sich Fischerbach angesichts des fortschreitenden Klimawandels zur Energiewende und zum Ziel einer klimaneutralen, erneuerbaren Energieversorgung bekenne.