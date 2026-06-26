Gemeinderat Eutingen: Millionenbaustelle Turnhalle kehrt zurück

Der Gemeinderat Eutingen hat die nächste Planungsstufe für die Festhalle freigegeben – nach Angaben der Verwaltung bleibt das Lehrschwimmbecken vorerst auf der Warteliste.
Totgesagt war das Projekt Sanierung Festhalle und Lehrschwimmbecken nie, auf Eis lag es trotzdem lange. Nun nimmt die Sanierung der in die Jahre gekommenen Turn- und Festhalle Eutingen wieder Fahrt auf. Der Gemeinderat soll das Architekturbüro KTL aus Rottweil mit der Entwurfsplanung beauftragen und damit die nächste Runde eines Projekts einläuten, das die Kommune voraussichtlich viele Millionen Euro kosten wird.