Gemeinderat Eutingen: Leben auf Kosten der kommenden Generation

Die Eutinger Haushaltslage bleibt trotz Konsolidierungsbemühungen schlecht. Dies legte Bürgermeister Markus Tideman bei der Einbringung des Haushaltsplanentwurfs für 2026 dar.
Die Gemeinde steuere auf ein Ergebnis von knapp minus zwei Millionen Euro zu und werde weiterhin einen hohen Zahlungsmittelbedarf von rund einer Million Euro haben, so Bürgermeister Tideman. Das bedeutet: „Wir können unseren laufenden finanziellen Verpflichtungen nicht nachkommen und leben auf Kosten der kommenden Generationen.“