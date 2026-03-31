Gemeinderat erteilt eine Absage: Hüfingen übernimmt keine Beförderungskosten

Der Gemeinderat lehnte den CDU-Antrag mehrheitlich ab. Die Zuständigkeit wird beim Landkreis gesehen. Grundschulkinder in Ortsteilen haben Nachteile.
Mit einem Votum von 13 Nein-Stimmen, fünf Ja-Stimmen und einer Enthaltung lehnte der Gemeinderat den modifizierten Antrag der CDU-Fraktion ab, die Kosten für das Deutschland-Ticket Jugend-BW für die anspruchsberechtigten Grundschulkinder im Rahmen der Schülerbeförderung, befristet für den Zeitraum vom 1. Januar 2026 bis 31. Dezember 2026, zu übernehmen.