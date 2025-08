Gemeinderat Enzklösterle: In der Kita Purzelbaum fehlt es an Personal

Engpässe im Bereich der Kinderbetreuung in deutschen Kindertagesstätten sind keine Seltenheit. Auch die Gemeinde Enzklösterle hat damit zu kämpfen. Dem gegenüber stehen stabile Kinderzahlen, wie Bürgermeisterin Sabine Zenker dem Gremium und den Zuhörern erklärte: „ Das Heidelbeerdorf Enzklösterle hat sich bewährt, wir haben stabile, steigende Kinderzahlen im Kindergarten, auch in der U 3 Gruppe für Kinder unter drei Jahren. Wir haben zusätzlich den Waldkindergarten, der gut angekommen ist.“

Personalschlüssel soll neu angepasst werden

Im Naturparkkindergarten Purzelbaum gibt es eine Gruppe von drei bis viereinhalb Jahren, die maximal fünfundzwanzig Kinder aufnehmen kann. Eine weitere Gruppe der Viereinhalbjährigen bis Sechsjährigen bietet Platz für maximal zwölf bis fünfzehn Kinder. Zusätzlich gibt es noch die Kinderkrippe U3 für maximal zehn Kleinkinder von einem bis drei Jahren. Im November 2024 wurde zudem eine Waldkindergartengruppe mit vier Kindern eröffnet, die mittlerweile auf elf Kinder angewachsen ist und für das neue Kindergartenjahr 2025/2026 mit zwanzig Heidelbeerzwergen voraussichtlich ausgeschöpft sein wird.Der Gesetzgeber sieht außerdem für die Leitung ein Zeitfenster von rund 30 Prozent vor. Nun sollte der Personalschlüssel von Verwaltung und dem Gemeinderat aus Enzklösterle neu angepasst werden.

Personal reicht nicht aus

Ute Wagner vom Waldkindergarten erzählte bei der jüngsten Sitzung, dass aufgrund der hohen Nachfrage in diesem Bereich der jetzige Stellenschlüssel nicht ausreiche. Bisher haben eine 75 Prozent und eine 60 Prozentfachkraft Dienst getan. Ein zusätzlicher Mitarbeiter im Freiwilligen Sozialen Jahr sei zwar nicht im Stellenschlüssel eingerechnet, man habe abervom Fachverband das OK bekommen, ihn voll einzusetzen, solange maximal zehn Kinder in der Gruppe waren.

Das würde nach den Sommerferien nicht mehr funktionieren. Die Leiterin der Gesamt Kita, Marina Arcihovska, erklärte, der Stellenschlüssel berechne sich auf 2,07 Fachkräfte, aktuell sind nur 1,35 Stellen abgedeckt. Man brauche also einen dritten Kopf. Den müsste man aus der Krippengruppe des Purzelbaumkindergartens abziehen.

Das Land plant Sprachförderung bei Kindergartenkindern

Dort würden aber dann unter Umständen Ausfälle nicht mehr aufzufangen sein. Die Kita kann insgesamt 67 Kindern Platz bieten, zusätzlich darf aufgrund des sogenannten Erprobungsparagraphen elf des Kita Gesetzes die maximale Gruppengröße um zwei Kinder erhöht werden, dies wird in Enzklösterle bis Frühjahr 2027 wahrgenommen, um Zuzügen einen Platz anbieten zu können. Man wäre dann bei 75 Plätzen. Zusätzliche Aufgaben sind durch das „Gute-Kita-Gesetz“ hinzugekommen. Für die Vorschüler gibt es eine Kooperation mit der Grundschule. Das Land Baden-Württemberg plant außerdem, ab 2026/ 27 das Programm „SprachFit“, wodurch Kitas im Bereich der Sprachförderung unterstützt werden sollen.

Bedarfsplan wurde geschlossen bestimmt

Arcihovska bezifferte den Mindestpersonalschlüssel für 2025/2026 auf 7,94 Fachkräfte, wovon 2,07 der Waldgruppe zuzuordnen sind. Ohne Personalanpassungen wären das im August 7,35 Kräfte, was ein Minus von 0,59 bedeutet. Dabei ist die Leitungszeit enthalten. Durch die Rückkehr einer Kraft aus Elternzeit verbessert sich die Situation kurzfristig, wird sich aber durch Reduzierung von Arbeitszeiten im März 2026 wieder bei dem Wert von August 2025 einpegeln. Mit Personalanpassungen könnte man im August auf 8,15 Fachkräfte kommen, was ein Plus von 0,21 bedeuten würde. Sebastian Frey hatte Fragen zu den Zahlen. Noch seien die Plätze nicht ausgeschöpft, warum man dann Personal nachsteuern wolle. Die Kindergartenleitung konnte dazu erklären, dass es Wegfall an Personal durch Reduzierungen geben werde. Zudem werde langfristig eine Fachkraft ausfallen. Ob man aus vier Gruppen drei machen könnte, war die Idee von Steffen Frey. Zenker stellte klar, dass man zum Beispiel die U3 Kinder nicht in die anderen Gruppen integrieren könne, das funktioniere so nicht. Zudem sei ja nicht bekannt, was noch an Kindern dazu kommen könne, beispielsweise durch Zuzüge. Der Gemeinderat nahm den Bericht von Arcihovska zur Kenntnis und stimmte geschlossen dem Bedarfsplan zu.