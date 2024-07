Gemeinderat Enzklösterle: Faschon bleibt erster Stellvertreter

1 Der Gemeinderat von Enzklösterle in seiner neuen personellen Zusammensetzung nach der Konstituierung am Mittwochabend in der Festhalle zusammen mit Bürgermeisterin Sabine Zenker. Auf unserem Bild die neuen Ratsmitglieder (von links) Michael Reichle, Tobias Maigré, Jasmina Mustafai und Michael Lange, Bürgermeisterin Sabine Zenker sowie die wiedergewählten Gemeinderäte Michael Faschon. Steffen Frey, Sebastian Frey und Karl Merkle. Auf dem Bild fehlen die Gemeinderäte Stefan Waidelich und Bernd Wurster. Foto: Heinz Ziegelbauer

Der neu gewählte Gemeinderat von Enzklösterle kam erstmals zusammen und wurde von Bürgermeisterin Sabine Zenker für ihr „sehr wichtiges Ehrenamt“ verpflichtet.









Letztmals in seiner bisherigen personellen Zusammensetzung hat sich der Gemeinderat von Enzklösterle bei Abwesenheit von Stefan Waidelich und Bernd Wurster am Mittwochabend in der Festhalle getroffen. Und zwar zur Feststellung, dass hinsichtlich der am 9. Juni 2024 neu- und wiedergewählten Ratsmitglieder keine Hinderungsgründe für ihren Eintritt in den neuen Gemeinderat bestehen. Diesem gehören – die jeweiligen Stimmenzahlen in Klammern – wiedergewählt Michael Faschon (593), Sebastian Frey (562), Stefan Waidelich (542), Bernd Wurster (540), Steffen Frey (454) und Karl Merkle (451) sowie neu gewählt Thomas Maigré (525), Jasmina Mustafai (517), Michael Reichle (508) und Michael Lange (475) an.