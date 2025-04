Kommt Tempo 30 in Haiterbacher Ortsmitte?

1 Der Zebrastreifen in der Nagolder Straße. Foto: Thomas Fritsch

In der Haiterbacher Ortsdurchfahrt könnte es bald eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 Stundenkilometer geben. Mit dieser Frage beschäftigt sich der Haiterbacher Gemeinderat in seiner kommenden Sitzung am Dienstag, 29. April.









Die Frage, ob in Haiterbach Tempo-30-Zonen eingerichtet werden könnten, tauchte in den vergangenen Jahren und Monaten immer mal wieder auf. Nicht zuletzt, nachdem dies von einigen umliegenden Kommunen, wie beispielsweise in Nagold, umgesetzt wurde.