Bisingen - Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Thema Drehleiter:

Was hat der Gemeinderat beschlossen?

Die wichtigste Nachricht: Die Feuerwehr erhält eine neue Drehleiter. Kostenpunkt: rund 932 500 Euro für das Fahrzeug und weitere 21 600 Euro für die Ausstattung. Das neue Fahrzeug soll bereits im Frühjahr 2023 in Dienst gestellt werden. Zudem: Verwaltung und Feuerwehr werden die alte Drehleiter DLK 18/12 verkaufen.

Warum erhält die Feuerwehr die neue Drehleiter so früh?

Weil es ein Vorführwagen ist, der gut 20 000 Kilometer auf dem Tacho hat. Das alte Fahrzeug hatte 35 000 Kilometer auf den Achsen. Normalerweise gilt für Feuerwehrfahrzeuge eine Lieferzeit von zwei bis drei Jahren.

Warum ist das neue Fahrzeug notwendig?

Weil bei einer Inspektion im Juli diesen Jahres erhebliche Mängel festgestellt wurden. Immer wieder hatte es an dem Gerät Defekte gegeben, obwohl es für die Rettung von Menschen aus höheren Etagen erforderlich ist. Mit so einem Gerät zum Einsatz fahren? "Kein gutes Gefühl" sagt Alexander Mayer mit Blick auf einen Einsatz am vergangenen Samstag.

Was bietet das neue Fahrzeug?

Die Feuerwehr hatte das neue Fahrzeug ausgiebig getestet. Es bietet zahlreiche Verbesserungen, und hervorgehoben hat Feuerwehrkommandant Marc Mayer unter anderem die Lenkung der Räder an der Hinterachse. Dies ermöglicht, das Manövrieren in engen Kurvenbereichen. Die neue Leiter erleichtert die Personenrettung darüber hinaus deutlich. Kommandant Mayer: "Mit dem neuen Gerät können wir höher, weiter und mehr belasten." Fest steht: Die neue Drehleiter ist modern und technisch auf dem neusten Stand.

Hat jede Feuerwehr eine Drehleiter?

Nein. Die meisten Feuerwehren im Landkreis haben keine "Drehleiter 23/12". Solche Fahrzeuge stehen außerdem in Haigerloch, Hechingen, Burladingen, Tailfingen, Albstadt, Meßstetten, Balingen und Rosenfeld. Betrachtet man die geographisch zentrale Lage Bisingens im Zollernalbkreis, wäre die Feuerwehr Bisingen nun auch in der Lage, benachbarten Feuerwehren zu helfen oder an größeren Einsätzen mitzuwirken, die sich nicht in Bisingen abspielen.

Was sagt der Gemeinderat zum Fahrzeugkauf?

Dieter Fecker, ehemals Kommandant der Feuerwehr, sagte, dass man schon Liebhaber ein müsse, wollte man das alte Fahrzeug reparieren – schließlich ist es fast 30 Jahre alt und quasi ein Oldtimer. Für die Menschenrettung müsse die Feuerwehr bestens gerüstet sein, zumal dieser Bereich des Einsatzspektrums erwartbarerweise zunehmen werde. Die übrigen Gemeinderäte stimmten ihm einhellig zu und waren einstimmig für den Kauf des Fahrzeugs.

Kommt das neue Fahrzeug hinauf zur Burg?

Nein. Das kann man mit Sicherheit sagen, weil dies eigens getestet wurde. Die alte Drehleiter war eine Sonderanfertigung, mit der man durch das Adlertor in den Burghof fahren konnte. Die Gemeinde hatte zuvor bei den Herstellern nach einer neuerlichen Sonderanfertigung angefragt, allerdings lehnten diese mit Blick auf die hohen Kosten ab.