In rund elf Monaten beginnt die Balinger Gartenschau 2023. Nun entscheidet der Gemeinderat über die Eintrittspreise. Eine Übersicht.















Balingen - Die Arbeiten für die Balinger Gartenschau, die am 5. Mai 2023 eröffnet wird, laufen auf Hochtouren – nun steht die Festlegung der Eintrittspreise an. Die Stadtverwaltung hat dafür eine Beschlussempfehlung erarbeitet, über die der Gemeinderat im Juni entscheidet..

Wesentlicher Grundgedanke bei der Preisgestaltung sei die Förderung von Familien und Jugendlichen, heißt es in der Beschlussvorlage. Die Preise orientieren sich daran, was zuletzt in anderen Gartenschau-Städten gefordert wurde.

Kein Zutritt für Hunde und andere Haustiere

Die Einlasszeiten aufs Gelände sind täglich von 9 bis 19 Uhr, bis längstens 21 Uhr kann man auf dem Gelände bleiben – bei Sonderveranstaltungen wie Konzerten auch länger. Hunde und andere Haustiere dürfen nicht mit aufs Gelände genommen werden.

Kinder und Jugendliche bis 14 können sich freuen

Was viele freuen dürfte: Der Eintritt für Kinder und Jugendliche bis 14 Jahren ist kostenlos. Das hat etwa zur Folge, dass diese Altersgruppe schon im Gartenschaujahr den Aktivpark und die dortige Skateanlage frei nutzen kann. Alle anderen indes müssen dafür bezahlen – ebenso dafür, wenn sie die vielen Brücken und Wege begehen wollen, die im umzäunten Gartenschau-Gelände liegen.

Vorgesehen sind in der Beschlussempfehlung verschiedene Ticket-Kategorien. Die Tageskarte – die wohl vor allem für auswärtige Besucher in Frage kommt – soll demnach für Erwachsene 14 Euro, ermäßigt 12 Euro kosten. Junge Leute zwischen 15 und 21 Jahren müssen für einen einmaligen Besuch 5 Euro bezahlen. Die Erwachsenen-Ermäßigung gilt etwa für Azubis, Studenten, Empfänger von Arbeitslosengeld oder Grundsicherung sowie für Menschen mit Behinderung mit einem Grad ab 50 Prozent.

Dauerkarten nicht übertragbar

Für viele Balinger wohl deutlich interessanter sind die Dauerkarten. Für Erwachsene kostet sie 90 Euro (ermäßigt 80), für junge Leute bis 21 Jahren 30 Euro. Zudem sind eine "große" (180 Euro) und eine "kleine" (90 Euro) Familiendauerkarte vorgesehen. Abhängig davon, wie viele Erwachsene (2 oder 1) sie nutzen wollen, mit mindestens einem (Enkel-)Kind. Dauerkarten sind personenbezogen (mit Lichtbild) und nicht übertragbar.

Wann der Verkauf startet

Der Verkauf der Tickets für die Balinger Gartenschau soll am 3. Oktober beginnen – einen Tag, nachdem die Balinger Delegation auf der derzeitigen Gartenschau in Eppingen quasi den Staffelstab überreicht bekommt. Von diesem 3. Oktober bis 18. April 2023 soll es die Erwachsenen-Dauerkarte zudem zu einem günstigeren Vorverkaufspreis geben – 80 statt 90 Euro. Vertreter der Stadtverwaltung hatten zuletzt immer wieder den Wunsch geäußert, dass Dauerkarten unter jedem Weihnachtsbaum als Geschenk liegen sollten.

