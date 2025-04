Lotzer-Haus in Horb Zwangsräumung droht – Bewohner zittern, Herzog will handeln

Steht die Zwangsräumung des Lotzer-Hauses bevor? Und was würde dann aus den Mietern des Hauses, die wohl teilweise ihre letzte Möglichkeit einer Bleibe in dem „roten Haus“ sehen? Mayk Herzog kündigt nun an zu „liefern“.