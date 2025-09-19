Gemeinderat Eimeldingen: Grenzenlose Pflege für Biotope

Das Trinationale Umweltzentrum (Truz) will eine grenzüberschreitende Biotoppflegebörse aufbauen. Die Gemeinde Eimeldingen unterstützt dies mit 3000 Euro.
Anstelle von Bürgermeister Oliver Friebolin, der als Vorsitzender des Truz-Trägervereins befangen war, stellte Mickey Wiedermann, Leiter des Fachbereiches grenzüberschreitender Naturschutz beim Truz, das Projekt „Grenzenlose Biotoppflege – Naturschutz für morgen“ vor. Dieses habe man für das unter dem Namen „Interreg“ bekannte Förderprogramm der EU angemeldet.