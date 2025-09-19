Gemeinderat Eimeldingen: Grenzenlose Pflege für Biotope

Anstelle von Bürgermeister Oliver Friebolin, der als Vorsitzender des Truz-Trägervereins befangen war, stellte Mickey Wiedermann, Leiter des Fachbereiches grenzüberschreitender Naturschutz beim Truz, das Projekt „Grenzenlose Biotoppflege – Naturschutz für morgen“ vor. Dieses habe man für das unter dem Namen „Interreg“ bekannte Förderprogramm der EU angemeldet.

Ziel sei es, Ehrenamtliche in Deutschland, der Schweiz und Frankreich für die Biotoppflege zu begeistern, zu qualifizieren und langfristig zu binden. In allen drei Ländern sollen geeignete Naturräume als Schulungsareale ausgewiesen werden, auf denen Interessierten beigebracht werde, wie Biotope erkannt, gepflegt oder neu angelegt werden.

Kernstück sei aber eine Internetplattform, über die Wissenstransfer, die Koordination von Pflegeaktionen und ein Werkzeugaustausch stattfinden sollen. Im Idealfall bilde sich ein Netzwerk, das Biotoppflege selbstständig übernehme und damit einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der Biodiversität in der Dreiländerecke leiste, so Wiedermann.

Auch Eimeldingen könne von dem Projekt profitieren, so der Experte weiter. Denn im Rahmen des beschlossenen Biotopverbundes im Kandertal sollen auch vor Ort Trittsteine wie etwa kleine Tümpel angelegt werden. Das Konzept verfolgt auch einen sozialen Ansatz, denn es will Gleichgesinnte grenzüberschreitend zusammenführen.

Projekt ist auf drei Jahre angelegt

Das Projekt soll 2026 starten und ist auf drei Jahre angelegt. In jedem der drei Länder müssen die federführenden Partner 40 000 Euro selbst aufbringen, während die EU jeweils 60 000 Euro übernimmt. Dem Truz fehlten noch 4600 Euro. Eimeldingen steuert nun weitere 3000 Euro bei, verteilt auf die Haushaltsjahre 2026 bis 2028, wofür sich Wiedermann bedankte. Der stellvertretende Bürgermeister Manfred Schamberger, der die Beratung leitete, erwiderte die Anerkennung: „Wir können froh sein, dass es solche Initiativen gibt“. Dem schloss sich das Gremium an.