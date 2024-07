Gemeinderat Egenhausen: Jetzt sollen Jüngere ihre Ideen einbringen

1 Helmut Hauser scheidet aus Altersgründen aus dem Egenhauser Gemeinderat aus. Foto: Manfred Köncke

Helmut Hauser hat bei der jüngsten Kommunalwahl nicht mehr für den Gemeinderat Egenhausen kandidiert. In der öffentlichen Sitzung am kommenden Dienstag wird der Architekt von Bürgermeister Sven Holder geehrt und verabschiedet.









„Man soll jungen Leute die Chance geben, ihre Ideen und Visionen einzubringen“, ist einer der Beweggründe, warum der 73-Jährige sich nicht erneut zur Wahl stellte ist. Dass Hauser, wie die langjährigen Mitglieder Hans Kern, Eberhard Hammer und Frieder Großmann, erneut in das Gremium eingezogen wäre, gilt wegen der hohen Zahl an Stimmen, die er in der Vergangenheit bei jedem Wahlgang erhalten hat, als sicher.