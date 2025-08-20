Gemeinderat Efringen-Kirchen: Rat gibt grünes Licht für Offenlage

In Kleinkems sollen ein Aldi- und ein DM-Markt gebaut werden. Dafür hat der Gemeinderat nun die planungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen.
Stadtplanerin Stefanie Burg stellte in der Gemeinderatssitzung am Montag die baurechtlichen Hintergründe dar. Der Gemeinderat hat den Aufstellungsbeschluss für die zweite Änderung des Bebauungsplanes „Vollenburg-West“ gefasst und billigte den Entwurf der zweiten Änderung des Bebauungsplanes und der zugehörigen Bauvorschriften und gab grünes Licht für die Offenlage.