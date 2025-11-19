Aldi kommt nicht nach Kleinkems: Grundstücksvermarktung zieht sich hin

Die GEG Efringen-Kirchen hat das Jahr 2024 mit einem Fehlbetrag von 350 000 Euro abgeschlossen. Geschäftsführer Siegfried Kurz zeigte sich damit zufrieden.

Die Gemeinde-Entwicklungsgesellschaft (GEG) Efringen-Kirchen schließt das Jahr 2024 mit einem Fehlbetrag von rund 350 000 Euro ab. Dies sei Geschäftsführer Siegfried Kurz zufolge nicht beunruhigend, weil die Gemeinde zu 100 Prozent die Gesellschafterin ist und somit der kommunale Haushalt damit nicht belastet werde. Zudem sei dieser Verlust planmäßig eingetreten, wie Kurz in der Sitzung des Gemeinderats ausführte.

Deshalb zeigte er sich insgesamt mit dem Jahresabschluss 2024 „sehr zufrieden“. Er sagte: „Ich bin froh, dass wir uns in dem Rahmen bewegen, den wir uns gesteckt haben.“ Es sei von Beginn an klar gewesen, dass die Verkaufserlöse nicht ausreichen würden, die Rückbau- und Erschließungskosten des ehemaligen Zementwerks in Kleinkems vollends zu decken.

Genau dafür sei ja auch die Ablösesumme der Firma Holcim von rund 7,5 Millionen Euro gedacht gewesen. „Insofern wird die Maßnahme mit einem besseren Ergebnis abschließen, als jemals gedacht“, heißt es im Beteiligungsbericht der Kommune.

Eigenkapital wird aufgebraucht

Es sei auch von Beginn an klar gewesen, dass die GEG wegen der Zinszahlungen an die Gemeinde ihr Eigenkapital aufbrauchen würde. Deshalb weist die Bilanz mit einer Summe von rund sechs Millionen Euro weiterhin einen durch Eigenkapital nicht gedeckten Betrag von rund drei Millionen aus.

Dieser wird durch bestehende Gesellschafterdarlehen abgedeckt, die in diesem Fall eigenkapitalersetzend wirken, heißt es weiter.

Ein großer Posten bei den Abgängen waren die Zinszahlungen an die Gemeinde, was bei den allgemeinen Zinsanhebungen vorhersehbar gewesen sei. So leistete die GEG im Jahr 2024 rund 260 000 Euro an die Gesellschafterin. Insgesamt sind im Jahr 2024 Erträge von rund 59 000 Euro Aufwendungen von rund 409 000 Euro gegenüber gestanden.

Die Aufwendungen für Personal- und Sachkosten haben sich gegenüber der Vorjahre nur wenig verändert, heißt es weiter. Die Zinserträge für die lagen wegen des gestiegenen Zinssatzes, der sich am Basiszinssatz orientiert, nochmals um rund 65 000 Euro über denen des Vorjahres. Diese Mittel flossen direkt dem Gemeindehaushalt zu.

Gewährt hatte die Gemeinde der GEG im Jahr 2021 ein Gesellschafterdarlehen über rund neun Millionen Euro, um das Eigenkapital zu ersetzen. Durch Grundstücksverkäufe konnte die Gesellschaft im Laufe des Jahres 2021 die Darlehen um rund drei Millionen auf rund sechs Millionen Euro vermindern, was dem Stand des Gesellschafterdarlehens Ende 2024 entspricht, heißt es weiter.

Zementwerk wurde zurückgebaut

Ferner hat die Gemeinde der Gesellschaft zur Finanzierung des Rückbaus, der Nutzbarmachung und der Erschließung der Grundstücke des ehemaligen Zementwerks in Kleinkems drei zweckgebundene Darlehen in Höhe von 8,9 Millionen Euro gewährt. Davon wurden in Raten im Zeitraum von 2007 bis 2020 rund 8,6 Millionen Euro ausgezahlt.

Von der Zufahrt hängt es ab

Konkretes Projekt der Gesellschaft war und ist es, das Areal des ehemaligen Zementwerks in Kleinkems zu erschließen und für eine gewerbliche Nachnutzung zugänglich zu machen. Das Areal „Vollenburg Ost“ östlich der Bahnlinie, das Kernstück des ehemaligen Zementwerksgeländes, konnte im Jahr 2020 an die Bodenverwertung Efringen-Kirchen GmbH verkauft werden. Auf dem Areal „Vollenburg West“ sollen Einkaufsmärkte angesiedelt werden. Die weiteren Vertrags- und Verkaufsverhandlungen hängen aber auch davon ab, ob für das konkrete Vorhaben das Baurecht sowie eine zufriedenstellende Zufahrt erreicht werden können. Geschäftsführer Siegfried Kurz zeigte sich bei der Gemeinderatssitzung zuversichtlich bezüglich der Vermarktung, denn es herrsche ein reges Interesse an Gewerbeflächen in der Region.

Zuversicht bei der Vermarktung der Grundstücke

Allerdings gab er bekannt, dass Aldi dem Vorhaben, sich in Kleinkems anzusiedeln, eine Absage erteilt hat. Der Gemeinderat zeigte sich mit dem Beteiligungsbericht, der Bekanntgabe, Erstellung und seiner Offenlage einverstanden. zudem stimmte er der Entlastung des Geschäftsführers und des Aufsichtsrats zu und ermächtigte Bürgermeisterin Carolin Holzmüller dazu, in der Gesellschafterversammlung entsprechend zu stimmen.