Aldi kommt nicht nach Kleinkems: Grundstücksvermarktung zieht sich hin

Die GEG Efringen-Kirchen hat das Jahr 2024 mit einem Fehlbetrag von 350 000 Euro abgeschlossen. Geschäftsführer Siegfried Kurz zeigte sich damit zufrieden.
Die Gemeinde-Entwicklungsgesellschaft (GEG) Efringen-Kirchen schließt das Jahr 2024 mit einem Fehlbetrag von rund 350 000 Euro ab. Dies sei Geschäftsführer Siegfried Kurz zufolge nicht beunruhigend, weil die Gemeinde zu 100 Prozent die Gesellschafterin ist und somit der kommunale Haushalt damit nicht belastet werde. Zudem sei dieser Verlust planmäßig eingetreten, wie Kurz in der Sitzung des Gemeinderats ausführte.