Gemeinderat Efringen-Kirchen: Gemeindeentwicklungskonzept bekommt ein knappes Ja

Das Gemeindeentwicklungskonzepts für Efringen-Kirchen sollte beschlossen werden. Die Räte taten sich in damit aber schwer – am Ende war eine knappe Mehrheit dafür.
Eigentlich sah es nach einer leichten Übung in der Sitzung des Gemeinderats am Montag im Ratssaal aus. Das Gemeindeentwicklungskonzept (GEK) „Efringen-Kirchen 2040“ hatte Bürgermeisterin Carolin Holzmüller schon in der Januar-Sitzung sowie den Ortschaftsräten vorgestellt, nun sollte es beschlossen werden. Darüber hinaus haben Maxine Gesell und Marlen Herweck vom Büro Reschl Stadtentwicklung in Stuttgart mit dem Gebietsbezogenen, integriertes, städtebaulichen Entwicklungskonzept (GISEK), den anschließenden Prozess vorgestellt. Beide Konzepte sollen für die im Maßnahmenplan des GEK festgehaltenen Projekte zur Gemeindeentwicklung Fördermittel generieren.