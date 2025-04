Trauer um Siegfried Baumann aus Sulz Kochen war seine große Leidenschaft

In Sulz hatte Siegfried Baumann zusammen mit seiner Frau Mary den „Schwanen“ betrieben. Auch nach Aufgabe der Wirtschaft am Marktplatz ging er seinem Beruf noch viele Jahre nach, kochte bei diversen Anlässen in der Stadt und für die Vereine. Im Alter von 86 Jahren ist er gestorben.