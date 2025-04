Batteriespeicherpark nimmt Formen an – auf dem Papier

1 Das Gewerbegebiet „Schwaderäcker“ befindet sich in Richtung Schiefererlebnis südwestlich der Firma Mey. Foto: Schweizer

Im neuen Gewerbegebiet „Schwaderäcker“ soll ein Batteriespeicherpark entstehen. Die von der Firma FBW geplante Musterhaussiedlung wird wohl nicht kommen.









Langsam aber sicher tut sich was am Ortseingang auf Höhe des Friedhofs. Bürgermeister Anton Müller informierte am Dienstag im Gemeinderat über den aktuellen Stand.